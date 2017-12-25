 Avrupa’nın en golcüsü – Fotomaç – 25 Aralık 2017 ;
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    25 Aralık 2017, Pazartesi
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    Avrupa’nın en golcüsü

    Avrupa’nın en golcüsü
    Göztepe ağlarına attığı müthiş golle gecenin öne çıkan isimlerinden olan Maicon, Avrupa'nın en skorer stoperi oldu. Brezilyalı futbolcu, Türkiye ile birlikte Fransa, İspanya, İngiltere, Almanya ve İtalya liglerinde en fazla rakip fileleri havalandıran savunmacı olmayı başardı.
    1. 25 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:14
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