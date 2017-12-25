Avrupa’nın en golcüsü

Göztepe ağlarına attığı müthiş golle gecenin öne çıkan isimlerinden olan Maicon, Avrupa'nın en skorer stoperi oldu. Brezilyalı futbolcu, Türkiye ile birlikte Fransa, İspanya, İngiltere, Almanya ve İtalya liglerinde en fazla rakip fileleri havalandıran savunmacı olmayı başardı.