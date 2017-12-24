Galatasaray'a iki şok birden! Gözyaşlarını tutamadı
Galatasaray'da sarı kart gören Maicon, cezalı duruma düştü.
Galatasaray'da sarı kart gören Maicon, 2. yarının ilk maçı olan Kayserispor karşılaşmasında cezalı duruma düştü.
Bir şokta Rodrigues'den
Galatasaray'da sakatlanarak oyundan çıkan Garry Rodrigues yerini Yasin Öztekin'e bıraktı.
Oyundan çıkmak zorunda kalan Garry Rodrigues, gözyaşlarını tutamadı.
Görüntü beINSPORTS'dan alınmıştır.
- 24 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 21:06
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G.Saray'ın eski yıldızı intiharın eşiğinde!
Toplam 5
Yorum
Teko Abi Beşiktaş alsın adam iyiydi gs haksızlık yaptı adam iyide oyuncu türk takımlarından biri renklerine bağlasın
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Olcay Şahan’ın ağabeyine 500 bin euro
Toplam 2
Yorum
zz61 bitik volkanı burak istedi diye al m.ekiciyi fb satma 2.5m zarar et olcayın kardeşine 500 öde ohh hacıbaba teknesi.bi akıllı adam glmiyckmi
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Evlere şenlik hata
Toplam 9
Yorum
sinan pas atan topçu o kafası ne işi yarıyosa yahu bi kaldır sağına soluna baksan bu hatayıda yapmazsın
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