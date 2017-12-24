 Galatasaray'a iki şok birden! Gözyaşlarını tutamadı – Fotomaç – 24 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Aralık 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Galatasaray'a iki şok birden! Gözyaşlarını tutamadı

    Galatasaray'a iki şok birden! Gözyaşlarını tutamadı

    Galatasaray'da sarı kart gören Maicon, cezalı duruma düştü.

    Galatasaray'da sarı kart gören Maicon, 2. yarının ilk maçı olan Kayserispor karşılaşmasında cezalı duruma düştü.

    Bir şokta Rodrigues'den
    Galatasaray'da sakatlanarak oyundan çıkan Garry Rodrigues yerini Yasin Öztekin'e bıraktı.
    Oyundan çıkmak zorunda kalan Garry Rodrigues, gözyaşlarını tutamadı.

    Görüntü beINSPORTS'dan alınmıştır.

    1. 24 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 21:06
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Galatasaray'a iki şok birden! Gözyaşlarını tutamadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN