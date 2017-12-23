Yardımcıları Şahin ve Taffarel
TERİM, yardımcıları için, "Yerli de, yabancı da olacak. Antalya kampı öncesi belli olur" deyip isim vermedi. Ancak A milli takımda birlikte çalıştığı Levent Şahin ile yine birlikte olacağı, eski öğrencisi Elmander'e de teklif yaptığı konuşuluyor. Kaleci antrenörlüğüne ise ya Taffarel olmazsa Alper Boğuşlu getirilecek.
- 23 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:29
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Hamburg, Tosic’i istedi
Toplam 4
Yorum
ozi satmak lazım 32 yaşında defans 2.5 milyon iyi para vida yerine hemen oturmalı
-
Galatasaray'da Terim'in mesaisi başlıyor
Toplam 4
Yorum
yasemin metin gs için hayırlısı olsun
-
Beşiktaş ilk teklifi yaptı! Arda Turan...
Toplam 20
Yorum
adanalı futbol oynayacağı yer magazin sayfaları. BEŞİKTAŞA yakışmayan biri. adının anılması bile hata....
Yardımcıları Şahin ve Taffarel haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.