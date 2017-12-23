Yardımcıları Şahin ve Taffarel

TERİM, yardımcıları için, "Yerli de, yabancı da olacak. Antalya kampı öncesi belli olur" deyip isim vermedi. Ancak A milli takımda birlikte çalıştığı Levent Şahin ile yine birlikte olacağı, eski öğrencisi Elmander'e de teklif yaptığı konuşuluyor. Kaleci antrenörlüğüne ise ya Taffarel olmazsa Alper Boğuşlu getirilecek.