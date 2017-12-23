 Yardımcıları Şahin ve Taffarel – Fotomaç – 23 Aralık 2017 ;
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    23 Aralık 2017, Cumartesi
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    Yardımcıları Şahin ve Taffarel

    Yardımcıları Şahin ve Taffarel
    TERİM, yardımcıları için, "Yerli de, yabancı da olacak. Antalya kampı öncesi belli olur" deyip isim vermedi. Ancak A milli takımda birlikte çalıştığı Levent Şahin ile yine birlikte olacağı, eski öğrencisi Elmander'e de teklif yaptığı konuşuluyor. Kaleci antrenörlüğüne ise ya Taffarel olmazsa Alper Boğuşlu getirilecek.
    1. 23 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:29
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