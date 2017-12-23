Flaş Elmander açıklaması! G.Saray ile...

Galatasaray'da teknik direktörlük koltuğuna 4. kez oturan Fatih Terim'in yardımcılarından birininde Johan Elmander'in olacağı iddia edilmişti. Bu gelişmenin ardından Örgryte Başkanı Joacim Nordh flaş bir açıklama geldi. Elmander ile sözleşmeleri olduğunu hatırlatan Nordh, bu konuda rahat olduklarını söyledi:

"Benim bu konuda bir bilgim yok. Tamamen Türkiye'de çıkan haberler. Johan'ın bizimle 1 yıl daha sözleşmesi var, bu konuda biz sakiniz. Ayrılacağına dair bir işaret almadım."

Galatasaray hakkında konuşacaklarını belirten Örgryte başkanı, "Bu konuda Johan ile konuşmak istiyorum." Elmander harika bir adam. Açıkcası eğer isteği Galatasaray'a gitmekse onu dinleriz ve G.Saray ile görüşmelere başlarız. Belki de başka takım, bu yüzden bir konuşalım. Fakat öncelikle Johan ile konuşalım sonra duruma göre yol alacağız" dedi.

ELMANDER'DEN TERİM MESAJI

Johan Elmander, Fatih Terim'in Galatasaray'a dönmesi üzerine sosyal medya hesabından " Görev için kulüp için ve taraftarlar için doğru adam. Hoş geldin" ifadelerini kullandı.



