Terim'den iki isme 'Hazır ol' talimatı
Göreve gelir gelmez kolları sıvayan Terim, Milli Takımda birlikte çalıştığı iki öğrencisi Serdar Aziz ve Ahmet Çalık'a 'Hazır ol' talimatı verdi. Fatih hoca Hakan Balta ile de konuşup, kendisinden ikinci yarı faydalanacağını söyledi.
Göztepe mesaisini sürdüren Galatasaray'da futbolcular, dünkü antrenmanını yeni hocaları Fatih Terim ile birlikte yaptı. Milliyet'te yer alan haberde; Sabah saatlerinde Florya Metin Oktay Tesisleri'ne giden Terim, eşofmanlarını giyerek işbaşı yaptı. Emrah Bayraktaroğlu ile birlikte antrenmana çıkan ve takım hakkında bilgi sahibi olan Terim, A Milli Takımı'ndan eski öğrencisi olan Serdar Aziz ve Ahmet Çalık ile özel bir görüşme yaptı. İki oyuncuya hazır ol mesajı veren terim, savunmada yer alan iki futbolcudan çok daha fazla faydalanacağını da göstermiş oldu.
HAKAN'A FORMA SİNYALİ
Terim'in görüştüğü bir diğer isim ise yönetim tarafından affedilen ve bu hafta antrenmana çıkan Hakan Balta idi. Hakan ile de görüşen Fatih hoca, ligin ikinci yarısında kendisine şans vereceğini dile getirdi.
- 23 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 10:31
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Hamburg, Tosic’i istedi
Toplam 4
Yorum
ozi satmak lazım 32 yaşında defans 2.5 milyon iyi para vida yerine hemen oturmalı
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Galatasaray'da Terim'in mesaisi başlıyor
Toplam 4
Yorum
yasemin metin gs için hayırlısı olsun
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Beşiktaş ilk teklifi yaptı! Arda Turan...
Toplam 20
Yorum
adanalı futbol oynayacağı yer magazin sayfaları. BEŞİKTAŞA yakışmayan biri. adının anılması bile hata....
Terim'den iki isme 'Hazır ol' talimatı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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