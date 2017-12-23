Terim'den iki isme 'Hazır ol' talimatı

Göztepe mesaisini sürdüren Galatasaray'da futbolcular, dünkü antrenmanını yeni hocaları Fatih Terim ile birlikte yaptı. Milliyet'te yer alan haberde; Sabah saatlerinde Florya Metin Oktay Tesisleri'ne giden Terim, eşofmanlarını giyerek işbaşı yaptı. Emrah Bayraktaroğlu ile birlikte antrenmana çıkan ve takım hakkında bilgi sahibi olan Terim, A Milli Takımı'ndan eski öğrencisi olan Serdar Aziz ve Ahmet Çalık ile özel bir görüşme yaptı. İki oyuncuya hazır ol mesajı veren terim, savunmada yer alan iki futbolcudan çok daha fazla faydalanacağını da göstermiş oldu.



HAKAN'A FORMA SİNYALİ

Terim'in görüştüğü bir diğer isim ise yönetim tarafından affedilen ve bu hafta antrenmana çıkan Hakan Balta idi. Hakan ile de görüşen Fatih hoca, ligin ikinci yarısında kendisine şans vereceğini dile getirdi.