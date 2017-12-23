 Terim'den iki isme 'Hazır ol' talimatı – Fotomaç – 23 Aralık 2017 ;
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    23 Aralık 2017, Cumartesi
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    Terim'den iki isme 'Hazır ol' talimatı

    Terim'den iki isme 'Hazır ol' talimatı

    Göreve gelir gelmez kolları sıvayan Terim, Milli Takımda birlikte çalıştığı iki öğrencisi ve 'a 'Hazır ol' talimatı verdi. Fatih hoca ile de konuşup, kendisinden ikinci yarı faydalanacağını söyledi.

    Göztepe mesaisini sürdüren Galatasaray'da futbolcular, dünkü antrenmanını yeni hocaları ile birlikte yaptı. Milliyet'te yer alan haberde; Sabah saatlerinde Florya Metin Oktay Tesisleri'ne giden Terim, eşofmanlarını giyerek işbaşı yaptı. Emrah Bayraktaroğlu ile birlikte antrenmana çıkan ve takım hakkında bilgi sahibi olan Terim, A Milli Takımı'ndan eski öğrencisi olan ve ile özel bir görüşme yaptı. İki oyuncuya hazır ol mesajı veren terim, savunmada yer alan iki futbolcudan çok daha fazla faydalanacağını da göstermiş oldu.

    HAKAN'A FORMA SİNYALİ
    Terim'in görüştüğü bir diğer isim ise yönetim tarafından affedilen ve bu hafta antrenmana çıkan idi. Hakan ile de görüşen Fatih hoca, ligin ikinci yarısında kendisine şans vereceğini dile getirdi.

    1. 23 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 10:31
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