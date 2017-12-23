 Fatih Terim'e tavır! – Fotomaç – 23 Aralık 2017 ;
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    23 Aralık 2017, Cumartesi
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    Fatih Terim'e tavır!

    Fatih Terim'e tavır!

    Fatih Terim teknik direktörlük kariyerinde 4. kez Galatasaray'ın başına geçerken hem Türk Telekom Stadı'nda hem de Florya'da dikkat çeken anlar yaşandı.

    G.Saray ile 4. kez el sıkışan Fatih Terim, yoğun bir trafik yaşadı. Galatasaray'daki ilk mesai gününde dur durak bilmeyen bir yoğunluk vardı. Herkesin dikkat çektiği ilk adres Florya oldu. Florya'da yaşananlar merak konusu olurken, Fatih Terim-Dursun Özbek ikilisinin kameralar karşısına geçtiği anlarda toplantı odasındaki görüntü dikkat çekiciydi. Bir medya ordusunun takip ettiği imza töreninden kulüpten kimlerin takip edeceği merak konusu oldu.



    FATİH TERİM'E TAVIR
    Olağanüstü seçimli genel kurul kararı alan ve ekibini yenileyecek olan Dursun Özbek, kendisine yakın isimlerde birlikte Türk Telekom Stadyumu'ndaydı. Ancak, Terim'e muhalif olduğu bilinen ve kulübün olağanüstü seçimli genel kurula gitmesine neden olan bazı yöneticiler ise basın toplantısına katılmadı. Yönetim için ayrılan bölümde bu isimlerin sandalyeleri boş kaldı. Bu görüntü 'Fatih Terim'e tavır' olarak algılandı.

    1. 23 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 13:56
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