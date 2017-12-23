Fatih Terim'e tavır!
Fatih Terim teknik direktörlük kariyerinde 4. kez Galatasaray'ın başına geçerken hem Türk Telekom Stadı'nda hem de Florya'da dikkat çeken anlar yaşandı.
G.Saray ile 4. kez el sıkışan Fatih Terim, yoğun bir trafik yaşadı. Galatasaray'daki ilk mesai gününde dur durak bilmeyen bir yoğunluk vardı. Herkesin dikkat çektiği ilk adres Florya oldu. Florya'da yaşananlar merak konusu olurken, Fatih Terim-Dursun Özbek ikilisinin kameralar karşısına geçtiği anlarda toplantı odasındaki görüntü dikkat çekiciydi. Bir medya ordusunun takip ettiği imza töreninden kulüpten kimlerin takip edeceği merak konusu oldu.
FATİH TERİM'E TAVIR
Olağanüstü seçimli genel kurul kararı alan ve ekibini yenileyecek olan Dursun Özbek, kendisine yakın isimlerde birlikte Türk Telekom Stadyumu'ndaydı. Ancak, Terim'e muhalif olduğu bilinen ve kulübün olağanüstü seçimli genel kurula gitmesine neden olan bazı yöneticiler ise basın toplantısına katılmadı. Yönetim için ayrılan bölümde bu isimlerin sandalyeleri boş kaldı. Bu görüntü 'Fatih Terim'e tavır' olarak algılandı.
- 23 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 13:56
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Hamburg, Tosic’i istedi
Toplam 4
Yorum
ozi satmak lazım 32 yaşında defans 2.5 milyon iyi para vida yerine hemen oturmalı
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Galatasaray'da Terim'in mesaisi başlıyor
Toplam 4
Yorum
yasemin metin gs için hayırlısı olsun
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Beşiktaş ilk teklifi yaptı! Arda Turan...
Toplam 20
Yorum
adanalı futbol oynayacağı yer magazin sayfaları. BEŞİKTAŞA yakışmayan biri. adının anılması bile hata....
Fatih Terim'e tavır! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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