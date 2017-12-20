Ümit Özat, G.Saray'dan o ismi istedi
Gençlerbirliği, Galatasaray'ın genç oyuncusu Ahmet Çalık'a talip oldu.
Tarihinin en kötü dönemlerinden birini rahmetli başkan İlhan Cavcav'ın adının verildiği sezonda Gençlerbirliği devre arası için şimdiden çalışmalara başladı.
Kırmızı- Siyahlılar'ın gündeminde ise geçen sezonun devre arasında Galatasaray'a satılan Ahmet Çalık var.
Teknik direktör Ümit Özat'ın, genç oyuncunun kiralık olarak kadroya katılmasını istediği belirtildi. Yönetimin birkaç güne kadar girişimlere başlayacağı ifade edildi.
Ahmet bu sezon Galatasaray formasıyla ligde 3 maça çıkabildi.
- 20 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 10:55
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Ünal Aysal'dan flaş hamle!
Toplam 2
Yorum
liselim. terimin başkan olma ihtimali binde sıfır.
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Ünal Aysal'dan flaş hamle!
Toplam 2
Yorum
GS Galatasarayı batır dı yedi bitirdi tekrar çalmaya gelmek istiyor,3,5 milyon avra verip aldığı hayrovic i maaşını ödemeyip bedava kaçırdı.
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Onur: Tesadüf değil
Toplam 2
Yorum
tokatlı helalin var kardeşim onur, seviyoruz seni, çekemeyen anten taksın salla gitsin
Ümit Özat, G.Saray'dan o ismi istedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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