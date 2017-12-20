 Ümit Özat, G.Saray'dan o ismi istedi – Fotomaç – 20 Aralık 2017 ;
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    20 Aralık 2017, Çarşamba
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    Ümit Özat, G.Saray'dan o ismi istedi

    Ümit Özat, G.Saray'dan o ismi istedi

    Gençlerbirliği, Galatasaray'ın genç oyuncusu Ahmet Çalık'a talip oldu.

    Tarihinin en kötü dönemlerinden birini rahmetli başkan İlhan Cavcav'ın adının verildiği sezonda Gençlerbirliği devre arası için şimdiden çalışmalara başladı.

    Kırmızı- Siyahlılar'ın gündeminde ise geçen sezonun devre arasında Galatasaray'a satılan Ahmet Çalık var.

    Teknik direktör Ümit Özat'ın, genç oyuncunun kiralık olarak kadroya katılmasını istediği belirtildi. Yönetimin birkaç güne kadar girişimlere başlayacağı ifade edildi.

    Ahmet bu sezon Galatasaray formasıyla ligde 3 maça çıkabildi.


    1. 20 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:55
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