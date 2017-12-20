Aklı yabancıya kaydı!
Başkan Özbek yakın çevresinin “Camianın yarısı Terim’e karşı. Huzursuzluk çıkabilir” ikazları sonrasında rotasını yabancı teknik adamlara çevirdi. Hemen Blanc'ın menajeriyle temasa geçilirken, Özbek'in büyük hayranlık duyduğu Le Guen'e Bursa'dan ayrılması durumunda resmi teklif yapılacak.
Tudor'la yolların ayrılmasından sonra Galatasaray yeni teknik adamını arıyor... Başkan Dursun Özbek seçim kararı alsa da birçok isimle görüşmelere başlanmış durumda. Önceki günkü yönetim toplantısında Fatih Terim ismini gündeme getiren Özbek'in sürpriz bir şekilde rotayı yabancı hocalara çevirdiği öğrenildi.
YAKIN ÇEVRESİNDEN UYARI GELDİ
Özbek'in bu kararında, yakın çevresinde yer alan ve sözüne çok güvendiği birkaç ismin "Camianın yarısı Fatih Terim'i istiyorsa yarısı da Terim'e karşı. Huzursuzluk çıkabilir" uyarısının büyük rol oynadığı belirlendi.
TULUN, KOEMAN'LA GÖRÜŞÜYOR
Bu gelişme sonrası Fransız teknik adam Laurent Blanc'ın menajeriyle temasa geçilip resmi görüşmelere başlandı. Eski yönetici Bülent Tulun'un ise Hollandalı Ronald Koeman'la görüştüğü iddia edildi.
PAUL LE GUEN DE LİSTEYE GİRDİ
Özbek'in Bursaspor'u çalıştıran Paul Le Guen'e çok büyük hayranlık duyduğu ve Fransız hocanın da listede yer aldığı öğrenildi. Fakat Le Guen, Bursaspor'dan ayrılması durumunda resmi teklif yapılacak.
TUCHEL, BAYERN'İN GÜNDEMİNDE
Sezon başında Dortmund'tan ayrılan Thomas Tuchel de adaylar arasında. Alman hocanın ismi, yeni sezon için Bayern Münih'le anılıyor. Hedef, yeni teknik adamı devre arası kampına yetiştirmek.
'DEVRE ARASI KABUL ETMEM' DEDİ AMA...
Dünyaca ünlü teknik adam Laurent Blanc önceki gün Fransız basınına, "Devre arasında gelen teklifleri kabul etmem" diye konuşmuştu. Fakat Dursun Özbek, tecrübeli hocayı listenin ilk sırasına aldı.
Takvim
- 20 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 10:56
-
Liderlik ateşi bacayı sardı
Toplam 3
Yorum
KADIKÖY BOGASI ZAMANINDA İLK YARIYI 1 PUAN ÖNDE BİTİRDİK ÜSTELİK 2. YARI BÜTÜN DERBİLERİ KAZANDIK TAKIM KURŞUNLANDI,ÖZGÜR YANKAYADA 4.YILDIZIMIZI ÇALDI
-
'Karabük maçı çok önemli'
Toplam 1
Yorum
ged 61 gerçekten çok önemli maç ama hoca da ndoye inadından kurtulması gerekiyor..resmen bir kişi eksik oynuyoruz...
-
2010-11 ruhu
Toplam 8
Yorum
TS61 2011 de Trabzonspor 3 : 2 Fenerbahçe, Ts bir de penaltı kaçırdı onu atsaydı şampiyondu
Aklı yabancıya kaydı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.