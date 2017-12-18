Şahan'dan Tudor'a sert sözler

Galatasaray'ın dün oynanan 16. hafta mücadelesinde deplasmanda Yeni Malatyaspor'a 2-1 yenilmesinin ardından ünlü komedyen Şahan Gökbakar, Igor Tudor hakkında sert konuştu.

Koyu bir Galatasaray taraftarı olan Gökbakar, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Hırvat teknik adam için şunları söyledi: