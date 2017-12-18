''Karnını Türkler doyuruyor!''

Türkiye’de “Tudor istifa” ve “Sistem” tartışmalarının popüler olduğunu iddia eden Hırvat hoca, “Futbola bakış açınız bu” deyince şimşekleri üzerine çekti.

Galatasaray'da artık iyice topun ağzına gelen İgor Tudor, Yeni Malatyaspor'a kaybetmekle kalmadı, Türk futbol kamuoyunu da karşısına aldı. Koltuğu ciddi şekilde sarsılan Tudor maçın ardından yayıncı kuruluş muhabirinin "Mağlubiyeti getiren sebepler neydi?" sorusuna, "Rakip 2 gol attı, biz 1 gol attık" diyerek ilginç bir yanıt veren Hırvat hoca, "Baskı hissediyor musunuz" diye sorulunca, "Siz Türkler" diye lafa girip, futbol kamuoyuna göndermelerde bulundu. "Bütün hayatım baskıyla geçiyor benim" diyen Tudor, "Türkiye'de iki tane popüler var şey. 'Tudor istifa' ve 'sistem tartışması'. Mağlubiyet sisteme dayandırılacaktır. Şimdi bu yansıtılacak ve herkes mutlu olacak. Türkiye'de futbola bakış açısı bu" diye konuştu ve her kesimden tepki aldı.



ULTRASLAN TERK ETTİ

İgor Tudor'a yönelik istifa çağrılarına sessiz kalmakla suçlanan ultrAslan, dün saf değiştirdi. Yeni Malatyaspor maçının ardından taraftar grubunun Twitter hesabından, "İGOR TUDOR İSTİFA! DURSUN ÖZBEK TUDOR'A SAHİP ÇIKSANA!" ifadeleri kullanıldı. Geç gelen açıklama taraftarlardan eleştiri aldı.



İLK VUKUATI DEĞİL

Teknik direktör İgor Tudor, Alanya maçı galibiyeti sonrasında da muhabirleri hedef almış ve "Kaybetseydik toplantıda 30-40 kişi olurdu, şimdi 5-6 kişiyiz. Bugün 1.5 puan kazandık, bunun için çok mutluyuz" demişti.



İSTİFAYA ÇAĞRILDI

Yeni Malatyaspor maçının son anlarında Galatasaray taraftarları isyan bayrağını çekti. Takımları 2-1 gerideyken, "Tudor istifa" ve "Yönetim istifa" şeklinde tezahürat yaptı.



FATİH TERİM SESLERİ

Tudor tercihleri ile Evkur Yeni Malatyaspor maçına da damga vururken 2-1 sona eren karşılaşma sonrası taraftarlar, Hırvat hocanın gönderilmesini isterken, bir an önce Fatih Terim'le anlaşılması gerektiğini kaydettiler.



KARNINI TÜRKLER DOYURUYOR!



AHMET ÇAKAR: "Siz Türkler" laffını hiç sevmedim. Unutma ki aç karnını o Türkler doyuruyor.



AZİZ ÜSTEL: Tudor adındaki üçüncü sınıf TD bozuntusunun "Siz Türkler" diye salt bizi değil 80 milyonu aklınca küçümsüyor.

Bu onun kovulması için yeterli nedendir Dursun Bey. Lütfen gereğini yapın bizi daha fazla delirtmeyin!



BÜLENT KORKMAZ: İlk 8 hafta iyi oyun nedeniyle Galatasaray'ı öven insanlarız.

Kötü oynayınca da eleştiririz. Şimdi bize "Siz Türkler" diyor. Bu davranış doğru bir davranış değil.



ERMAN TOROĞLU: Size espri gibi gelecek ama Dursun Özbek, Tudor'la nerede konuştuysa baktırsın. Evinde, arabasında, iş yerinde... Tudor, Özbek'e muska yazdırmış, Galatasaray başkanının gözüne perde inmiş. Galatasaray'dan bundan sonra bir halt olmaz.



METİN TEKİN: Tudor'un 'siz Türkler' ifadesi doğru değil. 9 yabancı ile oynuyorsun ve dünya futbolundasın. Ben, Tudor'un Galatasaray'da kalabileceğine artık inanmıyorum.



RIDVAN DİLMEN: Bir Fenerbahçeli olarak, Fatih Terim % 99 gelmeli ama Tudor %100 gitmeli diyorum.



TUDOR'DAN İNCİLER!



ALIŞIK DEĞİLİM: Maç kazanıldığı zaman oyuncular sayesinde oluyor ama kaybedilince direkt hoca hedef gösteriliyor.

Benim de alışık olmadığım bir durum.



SORUYU BEĞENMEDİ: Tabii ki kaybettiğimiz için bir endişe, tedirginlik yaşıyorum.

Bir de böyle gereksiz sorular yüzünden tedirginlik yaşıyorum.



OYUNCULARI SUÇLADI: Şu anda gösterdiğimiz performans yeterli değil.

Herkesin biraz daha fazla katkı vermesi gerekiyor.

Performansımız yeterli olsaydı, Yeni Malatya karşısında galip gelirdik.



İLK İSABETLİ ŞUTU 74'TE GELDİ

Özellikle ilk yarıda Yeni Malatyaspor karşısında hiçbir varlık gösteremeyen Galatasaray, ilk isabetli şutunu 74. dakikada çekebildi. Ndiaye'nin vuruşu golle sonuçlandı. Maç boyunca 12 şut çeken sarı-kırmızılılar toplamda 3 kez isabet bulabildi. Malatya ise 11 şutta 5 kez kaleyi tutturmayı başardı.