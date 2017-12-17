'Koltuğu koruyun' emri
Oyuncularıyla toplantı yapan Tudor, Malatya’yı yıkma talimatı verdi
G.Saray Teknik Direktörü Tudor, Malatya maçından mutlak galibiyet bekliyor. Hırvat hoca, planlarını 3 puan için yaptı.
Attığ goller ile gol beklentisi arasında en büyük farka sahip olan takım G.Saray (9.82). Çektiği şutların kalitesine göre 23.2 gol beklentisine sahip olan G.Saray, 33 gol
- 17 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:27
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Şenol Güneş gol sıkıntısına çareyi buldu!
Toplam 2
Yorum
sadullah negrado, cenk ten iyi ama şenol takıntısı işi bozuyor, ayrıca şenol taktiksyen falan değil maçı okuyamıyor hikaye okuyor,
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‘Hentbolda mı?..’
Toplam 1
Yorum
taraftar G.S YÖNETİMİNİN ERKEK BASKETBOLA YAPTIĞI İHANETTİR,BUNU ASLA UNUTMAYACAĞIZ
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F.Bahçe'den flaş Vida açıklaması!
Toplam 4
Yorum
Düsseldorf'lu Açıklama doyurucu degil ! Haberi yapan kuruluş belliyken, niye kaynagını araştırmıyor, gerekirse iftiradan mahkemeye vermiyorsun ?
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