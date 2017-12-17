 'Koltuğu koruyun' emri – Fotomaç – 17 Aralık 2017 ;
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    17 Aralık 2017, Pazar
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    'Koltuğu koruyun' emri

    'Koltuğu koruyun' emri

    Oyuncularıyla toplantı yapan Tudor, Malatya’yı yıkma talimatı verdi

    G.Saray Teknik Direktörü Tudor, Evkur Yeni Malatya maçı öncesi oyuncuları ile toplantı yaptı ve galibiyet istedi. Rakibin evinde Trabzonspor'u yendiğini ve Beşiktaş ile berabere kaldığını hatırlatan Hırvat hocanın, "Liderlik yarışı için baskıyı biz değil rakipler hissettin. Herkes birbirine yardım etsin ve kazanalım" dediği belirtildi.

    G.Saray Teknik Direktörü Tudor, Malatya maçından mutlak galibiyet bekliyor. Hırvat hoca, planlarını 3 puan için yaptı.

    Attığ goller ile gol beklentisi arasında en büyük farka sahip olan takım G.Saray (9.82). Çektiği şutların kalitesine göre 23.2 gol beklentisine sahip olan G.Saray, 33 gol
    1. 17 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:27
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