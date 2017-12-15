Galatasaray’da aile havası
- 15 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 22:16
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Müthiş takas! Beşiktaş hamlesini yapıyor
Toplam 11
Yorum
GS'li Arkadaşlar TÜRK diye beğenmemezlik yaptığınız adam avrupanın en iyi forvetlerinden biri.Ne istiyosunuz adamdan ayıp.Gsli olarak çok seviyorm
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Feghouli: Türkiye'de huzur var
Toplam 2
Yorum
Aslan TÜRKIYEMIZIN BÖYLE GÜZEL PROPAGANDASINI YAPAN FUTBOLCUYA HIC YOKTAN 3 MACCEZA VERENLER KESIN ARASTIRILMALI MUTLAK BIR FETTOS AYAGI CIKABILIR
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PFDK açıkladı: Gomis, Ayhan Akman, Okan Buruk...
Toplam 20
Yorum
ReReRe Türkiyede eksikliğiniz kafanızdaki yuvarlakların göz değil domates olmasıdır. Bir daha izleyin kimin kime ne yaptığımı, Gomismi rakibimi?
Galatasaray’da aile havası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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