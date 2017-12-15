Galatasaray’da aile havası

Akhisar galibiyetiyle yeni bir sayfa açan Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek, Yeni Malatya maçı öncesi teknik ekip ve futbolcularla moral yemeğinde buluştu. İgor Tudor ve Cenk Ergün, Özbek ile beraber otururken sürekli sohbet halinde olan üçlü gündem hakkında fikir alış verişinde bulundu. Galatasaraylı futbolcuların tam kadro katıldığı yemekte keyiflerinin yerinde olduğu gözlendi.



