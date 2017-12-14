Dursun Özbek, Arda Turan ile görüştü mü?
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Barcelona'da forma giyen eski futbolcuları Arda Turan ile herhangi bir görüşme yapmadıklarını söyledi.
Sarı-kırmızılı futbol takımı ile moral yemeğinde bir araya gelen Özbek'in açıklamaları, kulübün internet sitesinde yer aldı. Başkan Özbek, ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.
Özbek, gerekli transferleri yapacaklarını vurgulayarak şunları kaydetti:
"Teknik heyet ve futbol direktörümüzle önümüzdeki dönemi değerlendirmek için görüşüyoruz. Spesifik olarak Arda Turan ile bir görüşmemiz yok. Arda Turan bizim evladımız. Yazılıyor, çiziliyor ama ben hayret ediyorum. Herhangi bir görüşme olmadı. Bize gelen rapor çerçevesinde ocak ayındaki transfer döneminde eksiklerimizi tamamlamak için çalışmalara başladık. Fazla geç kalmadan ocak ayında gerekli transferleri yapacağız."
Galatasaray taraftarına da mesaj veren Özbek, "Taraftarlardan bizi desteklemelerini istiyorum. Taraftarla büyüğüz. Taraftarımız bizi desteklediği sürece şampiyonluğun en büyük adayıyız." ifadelerini kullandı.
- 14 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 19:00
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PFDK açıkladı: Gomis, Ayhan Akman, Okan Buruk...
Toplam 7
Yorum
CELAL BIR TAKIMIN 2.5 YILDIZI OLSUN AVRUPA DA KUPASI OLMASIN LIGDE 5 PUAN GERIDE OLSUN VE KONUSSUN ILGINC
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Galatasaray'da Palabıyık tepkisi
Toplam 14
Yorum
aslan Palabıyık daha çok canımızı yakabilir yinede ben ligteki en dürüst hakem olduğunu düşünüyorum. Kartçı hocanın sürekli bize verilmesi manidar
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PFDK açıkladı: Gomis, Ayhan Akman, Okan Buruk...
Toplam 7
Yorum
BJK SİZ ÖNCE TEKNİK DİREKTÖR BULUN
Dursun Özbek, Arda Turan ile görüştü mü? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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