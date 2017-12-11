 Koltuğu geri aldı – Fotomaç – 11 Aralık 2017 ;
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    11 Aralık 2017, Pazartesi
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    Koltuğu geri aldı

    Koltuğu geri aldı
    Akhisar'ı 4-2 yenen Galatasaray, son dönemdeki puan kayıplarına rağmen ligde liderliğini sürdürüyor. Beşiktaş'a yenilerek koltuğu Başakşehir'e kaptıran sarı-kırmızılı ekip, turuncu-mavili rakibinin, Sivasspor'a mağlup olmasıyla bir hafta sonra yeniden zirveye yerleşti. 2 puan farkla lider olan Cimbom bu hafta Yeni Malatya deplasmanına gidecek.

    BİR DE DERBİ KAZANSA!
    Fenerbahçe ile berabere kalan Galatasaray, Trabzonspor, Başakşehir ve Beşiktaş'a yenilerek bu sezon önemli rakipleri karşısında 11 puan yitirdi. Buna karşılık diğer 11 maçta (10 G, 1 B) 21 puan toplayarak şampiyonluk yarışının en önünde yer almayı başardı

    KEHANETİ TUTTU
    Beşiktaş maçının ardından tüm eleştirilere rağmen takımına güvenini ifade eden Tudor, "Fark yeniden açılacak" diyerek bir de tahminde bulunmuştu. Dün Başakşehir Sivas'a 1-0 yenilirken Beşiktaş ise Kayseri ile 1-1 berabere kaldı ve Hırvat hoca tahmininde haklı çıktı
    1. 11 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:55
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