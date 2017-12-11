Koltuğu geri aldı
BİR DE DERBİ KAZANSA!
Fenerbahçe ile berabere kalan Galatasaray, Trabzonspor, Başakşehir ve Beşiktaş'a yenilerek bu sezon önemli rakipleri karşısında 11 puan yitirdi. Buna karşılık diğer 11 maçta (10 G, 1 B) 21 puan toplayarak şampiyonluk yarışının en önünde yer almayı başardı
KEHANETİ TUTTU
Beşiktaş maçının ardından tüm eleştirilere rağmen takımına güvenini ifade eden Tudor, "Fark yeniden açılacak" diyerek bir de tahminde bulunmuştu. Dün Başakşehir Sivas'a 1-0 yenilirken Beşiktaş ise Kayseri ile 1-1 berabere kaldı ve Hırvat hoca tahmininde haklı çıktı
- 11 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 22:55
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Avrupa Kartal'ı ligde 'Has'ta!
Toplam 13
Yorum
gsssssss gecen sezon gs nın fb nın ts nın kayserının olmadıgı bı lıgde sampıyn oldunuz hadı gorelım sızı lıg burda sız nerdsınız
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Şenol Güneş'e saldırı iddiası
Toplam 2
Yorum
Ex önce adam olacaksin sonra hesap soracaksin. öyle milleti tokatlarsan senide birgün tokatlayan cikar. Kendinizi bi halt saniyorsunuz.
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Güneş: “Yüzde 150 penaltı”
Toplam 5
Yorum
yalanci filosof isiniz gucunuz tineri cekip yalan soylemek
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