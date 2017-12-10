Tudor: Gururluyum!
‘Soyunma odasında o inancı gördüm’
TUDOR, maçın iki yarısında siyah ile beyaz kadar farklı bir oyun ortaya koyduğu şeklindeki soruyu, "İlk yarıda çok kötü değildik. İyi başladık ama ortada bir şey yokken garip şekilde 2-0 geriye düştük. İkinci inanılmaz inançlılardı ve çıkıp üzerilerine düşeni yaptılar" ifadelerini kullandı. Hırvat hoca, "İmparator Fatih Terim" tezahüratları için ise, "Nasıl ki, yendiğinizde olumlu tepki geliyorsa kötü gidince de reaksiyon olması normal" yorumunu yaptı.
- 10 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:11
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2010-11 ruhu döndü
Toplam 6
Yorum
TertemizSevdamız Şuraya bak Trabzonspor haberinde Trabzonludan daha çok Fenerlilerin yorumu var. Allah Allah zorlarına giden bişi mi olmuş acaba :D
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Ahmet Nur Çebi'den Fenerbahçe'ye yanıt
Toplam 88
Yorum
blackeagle mnk geçmişede baksak geleceğede baksak hakkıyla kazanan takımlara çamur iftira atarak fenomenlik büyüklükse biz küçük kalalım
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Fırtına esmeye devam ediyor!
Toplam 2
Yorum
Kim bunlar Kim mi bunlar.? Bunlar Mahşerin üç atlılarıdır. Bunlardan kurtarmanın tek yolu karşılarına çıkmamaktan geçiyor ...
Tudor: Gururluyum! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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