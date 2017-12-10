Tudor: Gururluyum!

‘Soyunma odasında o inancı gördüm’

ÇOK güzel bir geri dönüşe imza attıklarını belirten Galatasaray Teknik Direktörü İgor Tudor, "Kolay değil. İlk yarıda 2-0 geriye düşüyorsunuz. Devre arası soyunma odasında o inancı ve ruhu gördüm. Beşiktaş maçından sonra, ister istemez öz güvenin azaldığı bir zamanda bu geri dönüş mükemmel oldu. Böyle futbolculara sahip olduğum için gurur duyuyorum" şeklinde konuştu.



TUDOR, maçın iki yarısında siyah ile beyaz kadar farklı bir oyun ortaya koyduğu şeklindeki soruyu, "İlk yarıda çok kötü değildik. İyi başladık ama ortada bir şey yokken garip şekilde 2-0 geriye düştük. İkinci inanılmaz inançlılardı ve çıkıp üzerilerine düşeni yaptılar" ifadelerini kullandı. Hırvat hoca, "İmparator Fatih Terim" tezahüratları için ise, "Nasıl ki, yendiğinizde olumlu tepki geliyorsa kötü gidince de reaksiyon olması normal" yorumunu yaptı.