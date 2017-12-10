Galatasaraylı futbolculardan Kudüs mesajı
Galatasaray'ın Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor'u 4-2 mağlup ettiği maçta sarı-kırmızılı futbolcular Younes Belhanda, Yasin Öztekin ve Sofiane Feghouli, gol sevinçlerini anlamlı bir şekilde kutladı.
Faslı futbolcu Belhanda, Yasin ve Cezayirli oyuncu Feghouli, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'in başkenti olarak Kudüs'ü kabul edeceklerini duyurmasıyla başlayan protestolara, gol kutlaması sırasında destek verdi.
Karşılaşma 2-2 devam ederken Galatasaray'ı 3-2 öne geçiren golü atan Belhanda, tribünde asılı Kudüs pankartına gitti. Takım arkadaşları da Belhanda'nın arkasından koştu.
Belhanda, Yasin ve Feghouli 3. golün sevincini yaşarken aynı zamanda birlikte secdeye gitti.
Üç futbolcunun gol sevincini anlamlı bir şekilde kutlaması hem tribünlerde hem de sosyal medyada büyük destek buldu.
Milli futbolcu Yasin Öztekin, sosyal medya hesabı Instagram'dan secdeye gittikleri fotoğrafı paylaşarak, "Bir zulme engel olamıyorsanız onu herkese duyurun." ifadelerini kullandı. Yasin paylaşımında "kudüsesahipçık" ve "kudüskırmızıçizgimizdir" hashtagleri ile Filistin ve Türk bayraklarına da yer verdi.
- 10 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:45
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2010-11 ruhu döndü
Toplam 6
Yorum
TertemizSevdamız Şuraya bak Trabzonspor haberinde Trabzonludan daha çok Fenerlilerin yorumu var. Allah Allah zorlarına giden bişi mi olmuş acaba :D
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Ahmet Nur Çebi'den Fenerbahçe'ye yanıt
Toplam 88
Yorum
blackeagle mnk geçmişede baksak geleceğede baksak hakkıyla kazanan takımlara çamur iftira atarak fenomenlik büyüklükse biz küçük kalalım
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Fırtına esmeye devam ediyor!
Toplam 2
Yorum
Kim bunlar Kim mi bunlar.? Bunlar Mahşerin üç atlılarıdır. Bunlardan kurtarmanın tek yolu karşılarına çıkmamaktan geçiyor ...
Galatasaraylı futbolculardan Kudüs mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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