Evinde Aslan

Muratbey Uşak’ı konuk eden Galatasaray, 87-81 kazanarak sahasındaki 5. maçında 4. zaferini elde etti. Sarı-kırmızılılarda Alex Renfroe 19 sayı, 10 asistle galibiyette önemli rol oynadı

Tahincioğlu Basketbol Ligi'nin 10. haftasında Galatasaray Odeabank, Muratbey Uşak'ı ağırladı. Sarı-kırmızılılar ilk çeyreği 31-21 önde tamamlarken, konuk ekip ikinci çeyrekte farkı ikiye düşürmeyi başardı: 49-47. İkinci yarının başında 52-51 öne geçen Uşak, son periyota 67-64 geride girdi. Son anlarda da oyunun kontrolünü elinde tutan Galatasaray, 87-81'lik galibiyetle sahasındaki 5. maçında 4. zaferini aldı. Sarı-kırmızılıların galibiyetinde ön plana çıkan isim 19 sayı, 10 asist ve 5 ribaundla oynayan Alex Renfroe oldu. Karşılaşmanın ardından konuşan Erman Kunter, "İkinci yarıda daha iyiydik. Fakat çok basit sayılar yiyoruz. Üst üste kazanıp seri yakalamak istiyoruz" dedi.