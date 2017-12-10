 Evinde Aslan – Fotomaç – 10 Aralık 2017 ;
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    10 Aralık 2017, Pazar
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    Evinde Aslan

    Evinde Aslan

    Muratbey Uşak’ı konuk eden Galatasaray, 87-81 kazanarak sahasındaki 5. maçında 4. zaferini elde etti. Sarı-kırmızılılarda Alex Renfroe 19 sayı, 10 asistle galibiyette önemli rol oynadı

    Tahincioğlu Basketbol Ligi'nin 10. haftasında Galatasaray Odeabank, Muratbey Uşak'ı ağırladı. Sarı-kırmızılılar ilk çeyreği 31-21 önde tamamlarken, konuk ekip ikinci çeyrekte farkı ikiye düşürmeyi başardı: 49-47. İkinci yarının başında 52-51 öne geçen Uşak, son periyota 67-64 geride girdi. Son anlarda da oyunun kontrolünü elinde tutan Galatasaray, 87-81'lik galibiyetle sahasındaki 5. maçında 4. zaferini aldı. Sarı-kırmızılıların galibiyetinde ön plana çıkan isim 19 sayı, 10 asist ve 5 ribaundla oynayan Alex Renfroe oldu. Karşılaşmanın ardından konuşan Erman Kunter, "İkinci yarıda daha iyiydik. Fakat çok basit sayılar yiyoruz. Üst üste kazanıp seri yakalamak istiyoruz" dedi.
    1. 10 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:51
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