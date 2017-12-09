 TM Akhisar’a şans tanımıyor – Fotomaç – 09 Aralık 2017 ;
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    09 Aralık 2017, Cumartesi
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    TM Akhisar’a şans tanımıyor

    TM Akhisar’a şans tanımıyor
    G.SARAY, Teleset Mobilya Akhisarspor ile Süper Lig'de oynadığı 10 maçın 9'unu kazandı. Bir maçta ise Akhisarspor güldü. Sarı-kırmızılılar 30, yeşil-siyahlılar 9 gol attı. İstanbul'da 5'te 5 yapan Cimbom, geçen sezon oynanan iki karşılaşmadan 3-1 ve 6-0'lık skorlarla galip ayrıldı.
    1. 09 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:18
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