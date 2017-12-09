TM Akhisar’a şans tanımıyor

G.SARAY, Teleset Mobilya Akhisarspor ile Süper Lig'de oynadığı 10 maçın 9'unu kazandı. Bir maçta ise Akhisarspor güldü. Sarı-kırmızılılar 30, yeşil-siyahlılar 9 gol attı. İstanbul'da 5'te 5 yapan Cimbom, geçen sezon oynanan iki karşılaşmadan 3-1 ve 6-0'lık skorlarla galip ayrıldı.