Teknik adam tribüne gönderildi

Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, karşılaşmanın hakemi Ümit Öztürk tarafından tribüne gönderildi.

Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşan Akhisarspor'da Teknik Direktör Okan Buruk, şoku yaşandı. Müsabakanın 60. dakikasında bir pozisyon sonrasında yerde kalan Akhisar'ın kalecisi Milan Lukac'ın yerden kalkmamasının ardından Igor Tudor ile Okan Burak arasında gerginlik yaşandı. İkili arasındaki tartışmaya dördüncü hakemi ve saha komiseri müdahale etti ve araya girdi. İtirazlarını sürdüren Okan Buruk, daha sonra müsabakanın hakemi Ümit Öztürk tarafından tribüne gönderildi.



Karardan sonra Ümit Öztürk ile konuşmak için sahaya giren Buruk'un yanına giden kaleci Muslera da rakip teknik adamın bir an önce sahayı terk etmesini istedi.