Teknik adam tribüne gönderildi
Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, karşılaşmanın hakemi Ümit Öztürk tarafından tribüne gönderildi.
Karardan sonra Ümit Öztürk ile konuşmak için sahaya giren Buruk'un yanına giden kaleci Muslera da rakip teknik adamın bir an önce sahayı terk etmesini istedi.
- 09 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 21:12
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2010-11 ruhu döndü
Toplam 6
Yorum
TertemizSevdamız Şuraya bak Trabzonspor haberinde Trabzonludan daha çok Fenerlilerin yorumu var. Allah Allah zorlarına giden bişi mi olmuş acaba :D
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Ahmet Nur Çebi'den Fenerbahçe'ye yanıt
Toplam 88
Yorum
blackeagle mnk geçmişede baksak geleceğede baksak hakkıyla kazanan takımlara çamur iftira atarak fenomenlik büyüklükse biz küçük kalalım
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Fırtına esmeye devam ediyor!
Toplam 2
Yorum
Kim bunlar Kim mi bunlar.? Bunlar Mahşerin üç atlılarıdır. Bunlardan kurtarmanın tek yolu karşılarına çıkmamaktan geçiyor ...
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