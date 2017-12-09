Sneijder LA Galaxy’ye

SEZON başında Galatasaray'dan Fransız ekibi Nice'e transfer olan Wesley Sneijder'in devre arasında Amerika'nın Los Angeles Galaxy takımına gideceği iddia edildi. Hollandalı yıldızın, MLS ekibi ile prensipte anlaştığı belirtiliyor. 33 yaşındaki Sneijder, Nice'te 8 maçta forma giyerken 1 asist yapabildi. Kadroya girmekte zorlanan tecrübeli oyuncu, teknik patron Favre tarafından sürekli eleştiriliyordu.