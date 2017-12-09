Galatasaray'ın eski oyuncularından Felipe Melo, Inter ile Juventus arasında oynanacak dev maç öncesinde iki eski takımını değerlendirdi ve İtalya'da geçirdiği günler ilgili de konuştu.

Galatasaray'dan Inter'e transferi nedeniyle pişman olmadığını kaydeden tecrübeli oyuncu, "Inter'e geç geldiğimi düşünmüyorum. Bir rüyayı gerçekleştirdim. Galatasaray'da kalabilirdim, orada bir idoldüm. Ama bu kolay olanı olurdu. İngiliz kulüplerinden de teklifler aldım, mesela Arsenal'den. ancak benim hedefim hep Milano'ydu, sadece Milano'ydu" dedi.

Prandelli'nin kendisi için "Dünyanın en güçlü orta saha oyuncularından biri" sözü hatırlatılan Brezilyalı, "Prandelli'ye teşekkür ediyorum, benim için her zaman iyi konuşan teknik direktörlerden biri, ki sadece o değil bunu söyleyen. Maradona, Mourinho da benim için harika şeyler söyledi. Medya futbolu bildiğini düşünüyor, ancak bu kadar iyi olmasaydım, böyle büyük takımların formalarını nasıl giyebilirdim?" cevabını verdi.

''40 YAŞINA KADAR OYNAMAYI DÜŞÜNÜYORUM''

40 yaşına kadar oynamayı planladığını belirten 34 yaşındaki futbolcu, "En az 5-6 yıl daha oynamayı düşünüyorum, emekliliği düşünmüyorum. Palmeiras ile bir şeyler kazanmak hedefim. Hiçbir zaman vazgeçmem. Teknik direktör ile yaşadığımız problemden sonra bile vazgeçmedim. Kendi başıma çalışıyordum ve geri geldiğimde sorun olduğunu gördüm" diye konuştu.

ABD'ye gitmeyi de düşündüğünü paylaşan Melo, "Geleceğimiz yazılmış durumda. Bir yıl öncesinde kadar, MLS'e gitmeyi düşünüyordum, ancak şu anda burada çok iyiyim. İdol olmak istiyorum taraftarlar için. Sonrasında da teknik direktör olmayı düşünüyorum" sözleriyle planlarını paylaştı.

"JUVENTUS İÇİN DE, INTER İÇİN DE KÖTÜ KONUŞMAM"

Inter'de Mancini ile iyi bir dönem geçirdiklerini vurgulayan Sambacı, "Juventus için hiçbir zaman kötü konuşmam ama şu anda Inter başka seviyede. Bu renkler benim kalbimde. Bu maçta kimin yanında olacağımı sormanıza gerek yok. Inter ile ilk sezonum pozitifti, kazandığımız derbi de unutulmazdı. Mancini'nin vedası zorlu oldu. Onunla, Şampiyonlar Ligi bileti alabilirdik. Kulüpte bazı karışıklıklar oldu" görüşlerini aktardı.

Juventus - Inter maçı için tahmin yapmanın zor olduğunu söyleyen Melo, "Inter iyi yolda. Ligin zirvesindeler, yenilmediler ve birçok yönden öndeler. Spalletti başka şeylerle uğraşmak zorunda kalmazsa, şampiyonluk için savaşacaktır. Derbiyi kim kazanır derseniz, tahmin yapmayacağım. Perisic ve Icardi bir yanda, Dybala ve Higuain ise diğer yanda. Inter, Pjanic'e dikkat etmeli. Şampiyonluk için yarışacak bir kaç kulüp var, ki yurt dışında sadece 1-2 takım şampiyonlukta iddialı oluyor. Milli takımın elenmesine rağmen, İtalya futbolu doğru yolda" değerlendirmesinde bulundu.