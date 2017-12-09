 Fatura Denayer'e kesildi! – Fotomaç – 09 Aralık 2017 ;
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    09 Aralık 2017, Cumartesi
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    Fatura Denayer'e kesildi!

    Fatura Denayer'e kesildi!

    Tudor, 3-0 kaybedilen Beşiktaş derbisinde sol bek oynayan Belçikalının yerine Akhisar maçında Linnes’e görev vermeyi planlıyor

    Beşiktaş'a 3-0 yenilen Galatasaray'da teknik direktör İgor Tudor, faturayı Denayer'e kesti. Hırvat hoca, derbide sol bek oynattığı Belçikalı savunmacıyı, hafta boyunca yedek takımla çalıştırdı. Bugünkü Akhisar maçında savunmanın solunda Linnes'in ilk 11'de olması bekleniyor. 4-2-3-1 sistemi ile devam edeceği öğrenilen Tudor, Denayer-Linnes değişikliği dışında kadrosunda sürprize imza atmayacak. Sadece sağ kanatta Yasin-Rodrigues ikilisinden hangisinin oynayacağıkonusunda belirsizlik var. Perşembe günkü taktik çalışmada Yasin as takımda görev yaptı.
    1. 09 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 07:59
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