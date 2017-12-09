Fatura Denayer'e kesildi!
Tudor, 3-0 kaybedilen Beşiktaş derbisinde sol bek oynayan Belçikalının yerine Akhisar maçında Linnes’e görev vermeyi planlıyor
- 09 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 07:59
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Ahmet Nur Çebi'den Fenerbahçe'ye yanıt
Toplam 16
Yorum
BirTaraftar Türk futbolu ne yazık ki futbolla uzaktan yakından ilgisi olmayan sadece ismini yürüten yöneticilerle dolu çok yazık gerçekten.
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Ahmet Nur Çebi'den Fenerbahçe'ye yanıt
Toplam 16
Yorum
BlackeneD Saçmalamış, beşiktaşlı yöneticiler ilk defa avrupada kendi rekorlarını kırınca ne oldum oldular:)) FB-GS o yolları çoktan geçti
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Ahmet Nur Çebi'den Fenerbahçe'ye yanıt
Toplam 16
Yorum
selim Ha.... o zaman besektasa Turkiye sinirlari icinde hersey serbest ,bu kionusmadan baska ne cikar bjk Turkiyeyi degil bjk kulubunu temsil ediy
Fatura Denayer'e kesildi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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