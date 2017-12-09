En büyük Cimbom

Marsilya, C.Palace ve Bordeaux gibi ünlü takımlarda oynayan sarı-kırmızılıların Fransız file bekçisi Carrasso “Galatasaray kadar büyük bir kulüp görmedim” dedi

CEDRİC Carrasso, kulüp dergisine verdiği röportajda sarı-kırmızılı kulübü övdü. 35 yaşındaki Fransız file bekçisi, "Daha önce bu kadar büyük kulüp görmedim. Galatasaray bana benziyor. Ben de bir şeyleri kazanmak için çok fazla mücadele ettim" dedi. İyi kalecilerin kötü goller yediği görüşüne katıldığını söyleyen Carrasco, Beşiktaş derbisinde yediği hatalı gol hala tartışılan Muslera'ya sahip çıkarken, "Muslera, Avrupa'nın en iyi kalecilerinden biri" görüşünü savundu. Tecrübeli kaleci, Gomis'i de övdü, "Çok zeki bir oyuncu. Bu çıkışı çok normal" diye konuştu.



YUSUF YAZICI ÇOK İYİ

G.Saray'ın zirvedeki konumunun sağlam olduğunu söyleyen Carrasco, kariyerinde kendisini en çok Drogba'nın zorladığını itiraf ederken, Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı'nın ise çok iyi bir futbolcu olduğunu söyledi.