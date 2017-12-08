Terim - Bosna Hersek görüşmesinde yeni gelişme
Teknik Direktör Fatih Terim ile Bosna Hersek'li yöneticilerin arasında geçen görüşmelerin ayrıntıları ortaya çıktı.
Galatasaray'ın eski efsane oyuncularından ve Fatih Terim'in yakın arkadaşlarından Tarık Hodzic'in aracı olduğu ve Bosna Hersek Futbol Federasyonu'nda görevli Misimovic'in de katıldığı görüşmelerin çok sıcak bir ortamda geçtiği öğrenildi.
Bosna Hersek Futbol Federasyonu'nun heyeti, Fatih Terim isminin ülkerinden büyük bir heyecana sebep olduğunu iletirken, Terim ise bu sözler üzerine yetkililere teşekkür etti. İki taraf arasında yapılan görüşmelerde her türlü konu masaya yatırılırken, ekonomik konulardaki farkın kapanmasının zor olduğu iddia edildi.
Bosna Hersek Futbol Federasyonu, Avrupa'ki Federasyonlar arasındaki en az bütçeye sahip ekiplerden biri.
Bosna Hersek Milli Takımı'ın son teknik direktörü Mehmed Bazdereviç, yıllık 180 bin Euro maaş kazanıyordu. Fatih Terim ise, en son çalıştığı Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yıllık 3.5 milyon Euro maaş alıyordu.
- 08 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 16:34
-
''Kazanacağız. Çünkü biz Galatasarayız!''
Toplam 5
Yorum
misafir 9 puan ilerdesin, 3 maçta liderliği veriyorsun. Hangi akıl Tudor'u tutuyor. Akıl tutulması bu. Ben olsam aynı gece biletini keserim.
-
F.Bahçe'den TFF'ye Beşiktaş tepkisi
Toplam 40
Yorum
Haydar TFF nin bu ceza sistemine yargı yolu kapalı mı? Verilen binlerce çifte standart kararın sorumlularına TAZMİNAT davası açılamıyor mu?
-
Beşiktaş'ın rakibi kim olur?
Toplam 7
Yorum
En umutlu olduğum takım 2001 Gs ve 2008 Fb çeyrek final takımları çok iyi idi. Bjk 2008 Fb rekorunu kırdı. Bu takım Fb gibi çeyrek final ilk maçı kazanabilir.
Terim - Bosna Hersek görüşmesinde yeni gelişme haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.