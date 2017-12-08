 İşte Sneijder'in yeni adresi – Fotomaç – 08 Aralık 2017 ;
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    08 Aralık 2017, Cuma
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    İşte Sneijder'in yeni adresi

    İşte Sneijder'in yeni adresi

    Nice'te forma şansı bulamayan Hollandalı futbolcu Los Angeles Galaxy'ye transfer olacak

    Sezon başında büyük tartışmalar sonrası Galatasaray'dan Nice'e transfer olan Wesley Sneijder'in, Fransız ekibinde gösterdiği performansı hayal kırıklığı oldu.

    3.5 sezonluk Galatasaray macerası sonrası sezon başında Sarı-kırmızılı ekipten Nice'e trasfer olan Sneijder'in, devre arasında futbol yaşantısına Amerika'nın Los Angeles Galaxy takımında devam edeceği iddia ediliyor.

    Fransa'da takıma girmekte zorlanan ve Nice teknik patronu Lucien Favre'nin sürekli eleştirilerine maruz kalan Hollandalı oyuncu, yeni takımı ile sadece 8 maçta forma giydi ve 645 dakika süre aldı. Bu süre zarfırda gol atmayı başaramayan Sneijder, sadece bir asist yaptı.

    1. 08 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 15:57
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