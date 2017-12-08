İşte Sneijder'in yeni adresi
Nice'te forma şansı bulamayan Hollandalı futbolcu Los Angeles Galaxy'ye transfer olacak
Sezon başında büyük tartışmalar sonrası Galatasaray'dan Nice'e transfer olan Wesley Sneijder'in, Fransız ekibinde gösterdiği performansı hayal kırıklığı oldu.
3.5 sezonluk Galatasaray macerası sonrası sezon başında Sarı-kırmızılı ekipten Nice'e trasfer olan Sneijder'in, devre arasında futbol yaşantısına Amerika'nın Los Angeles Galaxy takımında devam edeceği iddia ediliyor.
Fransa'da takıma girmekte zorlanan ve Nice teknik patronu Lucien Favre'nin sürekli eleştirilerine maruz kalan Hollandalı oyuncu, yeni takımı ile sadece 8 maçta forma giydi ve 645 dakika süre aldı. Bu süre zarfırda gol atmayı başaramayan Sneijder, sadece bir asist yaptı.
- 08 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:57
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F.Bahçe'den TFF'ye Beşiktaş tepkisi
Toplam 23
Yorum
x yan hakeme yapılanlar canere 6 verilip sizinkilerin görmezden gelinmesi vs. dürüstlük zordur herkes kendine yakışanı yapar.
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Galatasaray moral arıyor
Toplam 5
Yorum
UZMAN ANALİST OKAN BURUK NİYE SESİN ÇIKMIYOR FENER MAÇINDAN ÖNCE ALGI OPERASYONLARI YAPTIN HAKEM HAKSIZ YERE ALPERİ ATTI. İNŞALLAH KÜME DÜŞERSİN
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F.Bahçe'den TFF'ye Beşiktaş tepkisi
Toplam 23
Yorum
X yan hakemi bayıltınız kapanmadı sahanız. maicon canerle aynısını yaptı ceza almadı ne anlatıyorsun ağlamayın.
İşte Sneijder'in yeni adresi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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