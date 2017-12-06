Aslan’da tutunamadı Brezilya’da zirve yaptı

G.Saray’da beklentilerin altında kalan Jo, Brezilya’da yılın futbolcusu seçildi

Brezilya'da Corinthians forması giyen G.Saray'ın eski yıldızı Jo, ülkesinde zirvede... 2009-10'da kiralık oynadığı sarıkırmızılılarda beklentilerin altında kalan Brezilyalı, ülkesinde yılın futbolcusu seçildi. Serie A'da 18 kez rakip fileleri havalandıran 30 yaşındaki futbolcu, gol krallığında da Fluminense'den Dourado ile zirveyi paylaştı.