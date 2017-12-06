 Aslan’da tutunamadı Brezilya’da zirve yaptı – Fotomaç – 06 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Aralık 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Aslan’da tutunamadı Brezilya’da zirve yaptı

    Aslan’da tutunamadı Brezilya’da zirve yaptı

    G.Saray’da beklentilerin altında kalan Jo, Brezilya’da yılın futbolcusu seçildi

    Brezilya'da Corinthians forması giyen G.Saray'ın eski yıldızı Jo, ülkesinde zirvede... 2009-10'da kiralık oynadığı sarıkırmızılılarda beklentilerin altında kalan Brezilyalı, ülkesinde yılın futbolcusu seçildi. Serie A'da 18 kez rakip fileleri havalandıran 30 yaşındaki futbolcu, gol krallığında da Fluminense'den Dourado ile zirveyi paylaştı.
    1. 06 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:55
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Aslan’da tutunamadı Brezilya’da zirve yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN