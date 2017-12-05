''Tek aday Fatih Terim!''
Galatasaray’ın eski futbolcusu Saffet Akyüz, Tudor’un büyük maçlarda önemli hatalara imza attığını ve bu bağlamda da sarı-kırmızılı yönetimin Hırvat teknik adamla yola devam edeceğini düşünmediğini söyledi.
"TUDOR İLE UZUN SÜRE DEVAM EDİLECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM"
Tudor ile ilgili kendisinde büyük soru işaretleri bulunduğunu dile getiren Saffet Akyüz, "Galatasaray'ı iki türlü değerlendirmek lazım. Matematiksel olarak şu anda ligin en iyi takımlarından biri. Fakat hem antrenör hem de önemli maçlarda gösterdiği performans adına sıkıntı yaşıyorlar. Galatasaray, Avrupa'yı hedefleyen bir takım ve önünde bu tarz daha çok maç olacağını da düşündüğümüzde performansı çok kötü. Ben, Başakşehir karşılaşmasını canlı izledim ve o mücadeleden sonra Tudor kafamda büyük bir soru işareti bıraktı. Çünkü iki tane kule santrfor ile oynarken kanatlarda ise tek oyuncu bulunması büyük bir sıkıntıydı. Bu skora da yansıdı. Beşiktaş maçında da bir antrenör deneyimsizliği vardı. Bence formda bir Yasin ve Rodrigues ile kanatlarda daha tehditkar olması gerekiyordu. Fakat bunu da gösteremedi. Ben Galatasaray'ın Tudor ile çok uzun süre devam edeceğini düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.
"YABANCI BİR HOCA EN AZ 2 YIL İZLENMELİ"
Takımın başına yabancı bir hoca getirileceği zaman en az 2 yıl gibi bir süre izlenmesi gerektiğini vurgulayan Akyüz, "Galatasaray'ın hedeflediği bir antrenörü 2-3 yıllık bir planlamayla alması lazım. Yani yabancı bir hoca alacaksa bu hocayı belki 2 yıl izlemesi gerekiyor. Eğer böyle sıkıştığı zaman yine yabancı bir antrenöre giderse aynı sorunları yaşayacaktır. Daha önce buraya Prandelli ve Mancini de geldi ancak başarılı olamadılar. Üstelik hocadan önemli olan da kadro derinliğidir. Tudor da bu kadro derinliğini kuramadı. Alternatifsiz, merkezden oynayan ve ağır oyuncuları kullanıyor. Rakip takımların boyu uzadıkça ve merkezi korumanın çok kolay olduğunu görüp, Galatasaray'ı merkeze sıkıştırarak etkisiz hale getirdiler" diye konuştu.
"GALATASARAY'A GELEBİLECEK TEK ADAY; FATİH TERİM"
Sarı-kırmızılılar için şu anda en uygun ismin Fatih Terim olduğunu söyleyen eski Galatasaraylı Akyüz, şunları söyledi:
"Galatasaray'ın antrenörü biraz paratoner gibi olmalı. Şu an Fatih Terim takımın başına geldiğinde pek çok sorun ve etki ona yönelecek. Başkan daha da rahatlayacak. Bunun yanında antrenörün Türkiye genelinde bir network sahibi olması gerekiyor. Fatih Terim'in Türkiye'nin her yerinde azıcık kıpırdayan bir oyuncuyu takip edecek bir ekibi mutlaka vardır. O anlamda Galatasaray'ın böyle bir hocayla çalışması lazım. Tudor'un hangi gözü var ki bir oyuncu seçip kadroya getirebilsin. Bu anlamda gelebilecek tek aday var; Fatih Terim."
"BAŞAKŞEHİR MUTLAKA BAŞARIYA ULAŞACAKTIR"
Aynı zamanda ligin gidişatını da değerlendiren Akyüz, şunları söyledi:
"Beşiktaş'ın Galatasaray'ı yenmesiyle lig daha heyecanlı bir hale geldi. Ben bu olaylardan uzak bir Başakşehir'in geçen sene de yaşadığı deneyimlerle bu dönem yine ligi zorlayacağını düşünüyorum. Daha geniş bir kadrosu ve transferlerini daha erken yaptılar. Belki bu yıl da olmaz ama bu istikrarı devam ettirirlerde mutlaka bir başarıyla ulaşacaklardır. Tabii Avrupa'da etkisiz olmalarına rağmen şanslarını son maça taşımaları da bir avantaj."
"FENERBAHÇE İSTENEN SEVİYENİN ALTINDA"
Fenerbahçe'nin zorlu bir süreçten geçerek iyi bir çıkış yakaladığına dikkat çeken Saffet Akyüz, "Fenerbahçe'ye baktığımızda ise çok kötü bir dönemden gelerek son viraja ivmesi yüksek girdi. Takım birbirine daha organize oynuyor ama bence yine istenen seviyenin altındalar. Etkili ve dönerek oynayan bir Fenerbahçe yok. Skor anlamında iyi sonuçlar aldılar ama ligin ilk yarısının bitmesine az kaldı. Bu anlamda geç form yakaladılar" dedi.
"BEŞİKTAŞ, ÜÇ KULVARDA OYNAMANIN SIKINTISINI YAŞIYOR"
Saffet Akyüz, son olarak Beşiktaş'ın üç kulvarda oynamanın sıkıntısını yaşadığını söyleyerek, "Tabii bu hafta ezeli rakiple onadığı için daha konsantre oldu. Ama daha küçük takımlara karşı oynadığında bu etki ve arzuyu gösteremiyor. Bu da onlar için negatif bir durum. Bu sene yabancı oyuncu serbestliğinin gelmesiyle ligde daha büyük bir heyecan var. Beşiktaş da bunu özellikle Avrupa'da çok iyi kullandı. Şu an Türk takımları arasında Şampiyonlar Ligi grup aşamalarının ekibi halindeler. İnanıyorum ki Leipzig maçında da bu rahatlıkla istediği performansı gösterecektir" açıklamasında bulundu.
- 05 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 16:26
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Muslera görüşme odasına
Toplam 5
Yorum
gsssssssss sorun 30 yasındakı bı kalecye 3 senelık 3.75 mıl eurodan sozlesme yapmak zatn baska tranfer ıhtımalım yok parada tamam benden bu kadar demış
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'Kadıköy'nün Cafu'su Şener!
Toplam 4
Yorum
ADALET Böyle candan oynayan oyunculara sahip çıkılmalı.Aykut Kocaman gelecek hafta ilk 11 de oynatmaz ise hiç şaşırmam.
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Almanya’da büyük rotasyon
Toplam 19
Yorum
ahmet1903 Abi hepsi tamam da Tolga nedir ya? Bu kadar düşmeyelim. Türkiye Kupası değil Şampiyonlar Ligi yahu
''Tek aday Fatih Terim!'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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