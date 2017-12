''Tek aday Fatih Terim!''

TUDOR

BAŞAKŞEHİR

FENERBAHÇE

Bir dönem sarı-kırmızılı formayı da giymiş olan eski futbolcu Saffet Akyüz , sarı-kırmızılı takımda yaşanan gelişmeler ve ligin gidişatı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Akyüz, Tudor'un büyük maçlarda yaptığı önemli taktiksel hatalar yüzünden istediği sonuçları alamadığını dile getirdi.Tudor ile ilgili kendisinde büyük soru işaretleri bulunduğunu dile getiren Saffet Akyüz , " Galatasaray 'ı iki türlü değerlendirmek lazım. Matematiksel olarak şu anda ligin en iyi takımlarından biri. Fakat hem antrenör hem de önemli maçlarda gösterdiği performans adına sıkıntı yaşıyorlar. Galatasaray , Avrupa'yı hedefleyen bir takım ve önünde bu tarz daha çok maç olacağını da düşündüğümüzde performansı çok kötü. Ben, Başakşehir karşılaşmasını canlı izledim ve o mücadeleden sonra Tudor kafamda büyük bir soru işareti bıraktı. Çünkü iki tane kule santrfor ile oynarken kanatlarda ise tek oyuncu bulunması büyük bir sıkıntıydı. Bu skora da yansıdı. Beşiktaş maçında da bir antrenör deneyimsizliği vardı. Bence formda bir Yasin ve Rodrigues ile kanatlarda daha tehditkar olması gerekiyordu. Fakat bunu da gösteremedi. Ben Galatasaray'ın Tudor ile çok uzun süre devam edeceğini düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.Takımın başına yabancı bir hoca getirileceği zaman en az 2 yıl gibi bir süre izlenmesi gerektiğini vurgulayan Akyüz, "Galatasaray'ın hedeflediği bir antrenörü 2-3 yıllık bir planlamayla alması lazım. Yani yabancı bir hoca alacaksa bu hocayı belki 2 yıl izlemesi gerekiyor. Eğer böyle sıkıştığı zaman yine yabancı bir antrenöre giderse aynı sorunları yaşayacaktır. Daha önce buraya Prandelli ve Mancini de geldi ancak başarılı olamadılar. Üstelik hocadan önemli olan da kadro derinliğidir. Tudor da bu kadro derinliğini kuramadı. Alternatifsiz, merkezden oynayan ve ağır oyuncuları kullanıyor. Rakip takımların boyu uzadıkça ve merkezi korumanın çok kolay olduğunu görüp, Galatasaray'ı merkeze sıkıştırarak etkisiz hale getirdiler" diye konuştu.Sarı-kırmızılılar için şu anda en uygun ismin Fatih Terim olduğunu söyleyen eski Galatasaraylı Akyüz, şunları söyledi:"Galatasaray'ın antrenörü biraz paratoner gibi olmalı. Şu an Fatih Terim takımın başına geldiğinde pek çok sorun ve etki ona yönelecek. Başkan daha da rahatlayacak. Bunun yanında antrenörün Türkiye genelinde bir network sahibi olması gerekiyor. Fatih Terim'in Türkiye'nin her yerinde azıcık kıpırdayan bir oyuncuyu takip edecek bir ekibi mutlaka vardır. O anlamda Galatasaray'ın böyle bir hocayla çalışması lazım. Tudor'un hangi gözü var ki bir oyuncu seçip kadroya getirebilsin. Bu anlamda gelebilecek tek aday var; Fatih Terim."Aynı zamanda ligin gidişatını da değerlendiren Akyüz, şunları söyledi:"Beşiktaş'ın Galatasaray'ı yenmesiyle lig daha heyecanlı bir hale geldi. Ben bu olaylardan uzak bir Başakşehir'in geçen sene de yaşadığı deneyimlerle bu dönem yine ligi zorlayacağını düşünüyorum. Daha geniş bir kadrosu ve transferlerini daha erken yaptılar. Belki bu yıl da olmaz ama bu istikrarı devam ettirirlerde mutlaka bir başarıyla ulaşacaklardır. Tabii Avrupa'da etkisiz olmalarına rağmen şanslarını son maça taşımaları da bir avantaj."Fenerbahçe'nin zorlu bir süreçten geçerek iyi bir çıkış yakaladığına dikkat çeken Saffet Akyüz, "Fenerbahçe'ye baktığımızda ise çok kötü bir dönemden gelerek son viraja ivmesi yüksek girdi. Takım birbirine daha organize oynuyor ama bence yine istenen seviyenin altındalar. Etkili ve dönerek oynayan bir Fenerbahçe yok. Skor anlamında iyi sonuçlar aldılar ama ligin ilk yarısının bitmesine az kaldı. Bu anlamda geç form yakaladılar" dedi.Saffet Akyüz, son olarak Beşiktaş'ın üç kulvarda oynamanın sıkıntısını yaşadığını söyleyerek, "Tabii bu hafta ezeli rakiple onadığı için daha konsantre oldu. Ama daha küçük takımlara karşı oynadığında bu etki ve arzuyu gösteremiyor. Bu da onlar için negatif bir durum. Bu sene yabancı oyuncu serbestliğinin gelmesiyle ligde daha büyük bir heyecan var. Beşiktaş da bunu özellikle Avrupa'da çok iyi kullandı. Şu an Türk takımları arasında Şampiyonlar Ligi grup aşamalarının ekibi halindeler. İnanıyorum ki Leipzig maçında da bu rahatlıkla istediği performansı gösterecektir" açıklamasında bulundu.