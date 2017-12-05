 Aslan, Akhisarspor'a hazırlanıyor – Fotomaç – 05 Aralık 2017 ;
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    05 Aralık 2017, Salı
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    Aslan, Akhisarspor'a hazırlanıyor

    Aslan, Akhisarspor'a hazırlanıyor

    Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 15. haftasında 9 Aralık Cumartesi günü sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleri ile başladığı, orta ve sonuçlandırma çalışması ile devam ettiği bildirildi. Antrenmanın çift kale maçla sona erdiği aktarıldı.

    Galatasaray, Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

    1. 05 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 15:08
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