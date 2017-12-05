Aslan, Akhisarspor'a hazırlanıyor

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleri ile başladığı, orta ve sonuçlandırma çalışması ile devam ettiği bildirildi. Antrenmanın çift kale maçla sona erdiği aktarıldı.

Galatasaray, Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.