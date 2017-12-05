Aslan, Akhisarspor'a hazırlanıyor
Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 15. haftasında 9 Aralık Cumartesi günü sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleri ile başladığı, orta ve sonuçlandırma çalışması ile devam ettiği bildirildi. Antrenmanın çift kale maçla sona erdiği aktarıldı.
Galatasaray, Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 05 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 15:08
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Beşiktaş 5 yıldızını götürmedi!
Toplam 3
Yorum
karakartal süper be sanırım kanatlarda yine lens orkan ikilisini izleyeceğiz tekrardan. gerçi orkan şampiyonlar ligi kadrosuna yazıldı mı bilmiyorum
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Beşiktaş 5 yıldızını götürmedi!
Toplam 3
Yorum
karakartal :) harbiden haaa! Büyüksün Kartalıııımmmmmmm
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Değişimin sırrı!
Toplam 4
Yorum
haftaya bursa balonu patlatır.
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