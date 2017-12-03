Otur sıfır

Hırvat hoca, kritik maçlarda yine beklentilerin altında kaldı. Galatasaray’ın başında Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzon ve Başakşehir’e karşı 8 maçta yüzü gülmeyen İgor Tudor, 7 kez hüsran yaşadı, bir beraberlik aldı

GALATASARAY Teknik Direktörü İgor Tudor, dün akşam bir kez daha sınıfta kaldı. Sarı-kırmızılıların hocası, zirve mücadelesi verdiği rakiplerine karşı henüz galibiyet sevinci yaşayamadı. Bu sezon ilk olarak Trabzon deplasmanında yenilgiyle tanışan Hırvat teknik adam, Başakşehir'in ardından Beşiktaş'a karşı da sahadan hüsranla ayrıldı. Rakiplerinden yalnızca Fenerbahçe ile oynadığı maçta 1 puan elde eden Tudor, geçtiğimiz sezondan bu yana 4 rakibine karşı galibiyet tadamadı. 39 yaşındaki hoca, 2016-17 ile birlikte 4 takıma karşı oynanan 8 maçın 7'isini kaybetti, yalnızca bir beraberlik aldı. KARŞILAŞMANIN ardından bir hayli üzgün olan İgor Tudor, "Yolumuza devam ediyoruz. Bu maçı unutup, gelecek haftalara odaklanmalıyız" diye konuştu. Bu arada Başakşehir maçını tribünden izleyen Hırvat teknik adamın anne ve babası, dün de çocuklarına destek için tribündeydi