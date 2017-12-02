 Tudor’dan Beşiktaş derbisinde 3 değişiklik – Fotomaç – 02 Aralık 2017 ;
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    02 Aralık 2017, Cumartesi
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    Tudor’dan Beşiktaş derbisinde 3 değişiklik

    Tudor’dan Beşiktaş derbisinde 3 değişiklik

    Teknik Direktörü , cezaları biten Fernando ve Feghouli’ye Beşiktaş karşında 11’de şans verirken, sol bekte de Denayer ile başlayacak.

    , Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşmaya geçtiğimiz haftaya göre farklı bir 11 ile başlayacak. Kart cezalısı Fernando ile Feghouli tekrar 11'de görev aldı. Sol bek mevkinde de Denayer'e şans veren Teknik Direktör , Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasına göre 3 farklı futbolcuyla siyah-beyazlıların karşısına çıkacak. Geçen hafta Alanyaspor müsabakasında sakatlanan Iasmin Latovlevici ile Tolga Ciğerci ise derbide takımlarını yalnız bıraktı.

    Tudor, Beşiktaş maçında Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Denayer, Fernando, Ndiaye, Garry Rodrigues, Sofiane Feghouli, Belhanda ve Bafetimbi Gomis ile 3 puan arayacak.

    Yedeklerde ise Carrasco, Eray, Koray, Linnes, Ahmet, Emrah Selçuk İnan, Yasin Öztekin, Sinan Gümüş ile Eren Derdiyok, Tudor'dan görev bekleyecek.
    1. 02 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 19:25
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