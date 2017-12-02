Tudor’dan Beşiktaş derbisinde 3 değişiklik
Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, cezaları biten Fernando ve Feghouli’ye Beşiktaş karşında 11’de şans verirken, sol bekte de Denayer ile başlayacak.
Tudor, Beşiktaş maçında Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Denayer, Fernando, Ndiaye, Garry Rodrigues, Sofiane Feghouli, Belhanda ve Bafetimbi Gomis ile 3 puan arayacak.
Yedeklerde ise Carrasco, Eray, Koray, Linnes, Ahmet, Emrah Selçuk İnan, Yasin Öztekin, Sinan Gümüş ile Eren Derdiyok, Tudor'dan görev bekleyecek.
- 02 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 19:25
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Dursun Özbek: 41 milyon lira faiz ödedik
Toplam 5
Yorum
huseyin büyük başarıymış gibi diyor senden önceki başkanlar da rivayı satıp yapardılar ama satmadılar oranın parası bitince satacak ne kalacak.
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Neden Denayer'i tercih etti? Igor Tudor açıkladı!
Toplam 1
Yorum
HAGİ10 UTANMASA GOMİSİ SOL BEK OYNATACAK
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Belhanda'nın milli takıma inancı tam
Toplam 1
Yorum
dd patlama yapda orda yollasınlar seni çine sağlam paraya
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