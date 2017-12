Fark 9 olacak

“Beşiktaş’a büyük saygı duyuyoruz. 6 puanlık avantajla gidiyoruz. Akıllı ve dikkatli olacağız” “Derbiden 3 puan almak ligin kalanı için takıma ekstra motivasyon verir. Taraftar bize güvensin”

GALATASARAY'ın stoperi Maicon Roque, Beşiktaş derbisi öncesi beIN Sports'a konuştu. Brezilyalı savunmacı, Beşiktaş'ın iyi oyunculardan kurulu, saygı değer bir rakip olduğunu belirtti ancak Vodafone Park deplasmanına 3 puan için gittiklerini kaydetti. 29 yaşındaki futbolcu "Derbilerin önemi diğer maçlara göre daha fazla. Derbi galibiyetlerinden gelen 3 puan ligin kalanı için takıma ekstra motivasyon sağlıyor. Beşiktaş da çok önemli bir rakip. Arada 6 puan fark var. Kazanırsak daha da artacak. Biz de kazanıp bunu 9'a çıkarmak istiyoruz. Kazanırsak lig bitmez, kaybedersek de her şeyin sonu değil" ifadelerini kullandı.



'ARTIK HER MAÇ FİNAL GİBİ'

MAİCON Roque, Galatasaray'ın liderliği hak ettiğini belirtti. Tecrübeli oyuncu "Takipçilerimizle aramızdaki puan farkını en iyi şekilde kullanmamız gerekiyor. Biz her maça final gibi hazırlanıyoruz. Beşiktaş'a karşı da böyle bir final maçına çıkacağız. Derbilerin içeride ya da dışarıda olması çok önemli değil. Biz evimizde oynadık ve 0-0 berabere kaldık. Önemli olan böyle maçlara hafta arası nasıl hazırlandığınız. Dikkatli ve akıllı olmalıyız" diye konuştu.



"TUDOR İYİ BİR ÇALIŞTIRICI"

BUGÜNE kadar yakaladığımız başarıda teknik direktörümüz İgor Tudor'un payı büyük. Tudor çok iyi bir çalıştırıcı. Bizi maçlara çok iyi hazırlıyor. Zaten Süper Lig'de lider olmamız da bunun göstergesi. En iyi oldum diye ciddiyetten ayrılmamak gerekiyor. Daha iyiye odaklanmak gerekiyor"



"HEDEF ŞAMPİYONLUK"

GALATASARAY'ın tecrübeli oyuncusu Maicon Roque, bu sezon taraftarı mutlu etmek istediklerini söyledi. Brezilyalı stoper "İyi bir takımız. Yine de düzeltmemiz gereken şeyler var. Her geçen hafta daha iyi olmamız gerekiyor. İnişler çıkışlar olsa da lideriz. Şu ana kadar önemli işler çıkardık. Hedef Mayıs ayında şampiyonluk" ifadelerini kullandı