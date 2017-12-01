İşte G.Saray'ın derbi 11'i!

Vodafone Park'ta saat 19.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde topladığı 29 puanla liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılı takım, siyah-beyazlı ekip karşısından galibiyetle ayrılarak hem rakibiyle arasındaki puan farkını arttırmayı hem de zirvedeki yerini korumayı amaçlıyor.

Son dönemde derbi kazanamayan Galatasaray, Beşiktaş'ı mağlup ederek bu kötü serisine son vermeye çalışacak.



TOLGA CİĞERCİ VE LATOVLEVİCİ YOK

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Tolga Ciğerci ile ameliyat edilen Iasmin Latovlevici, derbi maçta forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı olan Jason Denayer'in durumu ise bugün yapılacak antrenmandan sonra netlik kazanacak.

Aytemiz Alanyaspor maçında aldığı dirsek darbesi nedeniyle yüz kemiğinde kırık oluşan Serdar Aziz'in ise özel maske ile maçta görev yapması bekleniyor.



MAİCON VE NDİAYE CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesinde Maicon Roque ve Badou Ndiaye, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Daha önceki maçlarda üçer kez sarı kart gösterilen Maicon ve Ndiaye, Beşiktaş karşısında da kart görmeleri durumunda ligin 15. haftasındaki Teleset Mobilya Akhisarspor müsabakasında görev yapamayacak.



MUHTEMEL 11

Teknik direktör Igor Tudor'un, Beşiktaş derbisinde şu futbolculara ilk 11'de şans vermesi bekleniyor:

Fernando Muslera, Mariano Filho, Maicon Roque, Serdar Aziz, Martin Linnes, Fernando Reges, Badou Ndiaye, Sofiane Feghouli (Yasin Öztekin), Younes Belhanda, Garry Rodrigues, Gomis