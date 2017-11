"Altın çağı yaşayacağız"

'ı yeni baştan yaratan ve taraftarların sevgisini kazanan Başkan, mali bağımsızlığı sağlamak için yola çıktıklarını ve sarı-kırmızılı kulübü başarıya taşımak için yoğun çaba sarf ettiğini söyledi.ofisindeözel açıklamalarda bulunan Özbek, kendisinden öncegörev yaptığını hatırlatarak, "O kadar başarılı olmuşlar ki Galatasaray dünyada en çok tanınan, ilkleri ve enleri gerçekleştiren Türk spor kulübü olarak tarihe geçmiş. Şimdi ikinci yüzyıldayız. İkinci yüzyılda ilk yüzyıldaki başarıları daha da yukarı taşımak istiyoruz. Bu döneminolmasını hedefliyorum" dedi.Sorularımızı samimiyetle yanıtlayan Özbek, göreve geldiklerinde en önemli hedeflerininolduğunu ve bu yönde çalışmaya devam ettiklerini söyledi., şöyle devam etti: "Başkan seçildiğimde ilk mesajım mali bağımsızlığımızı sağlamak olmuştu. Finansal açıdangeçerken camia içinde bu birlikteliği sağlamak istiyoruz. Artık 1Ama ortada pozitif manada iş varsa herkes bir ucundan tutsun."en üzen konusu ise, Riva ve Florya'dan gelen paranın transfere harcandığı yolundaki iddialar...bu konuda çok net: "Derneğin 31 Aralık 2016 tarihinde borç-alacak farkı 546 milyon TL idi, o günkü kurla 155 milyon dolar.Rivave Florya projelerini onayladık,hasılat paylaşımını yaptık. 30 Eylül 2017 tarihiyle dönem sonu borçalacak farkı 214 milyon TL oldu, dolar karşılığı 60 milyon dolar. Aradaki farka bakarsanız. Borç-alacak farkı azalmış. Riva'dan gelen paranın borçların kapanmasını sağladığını net gösteriyor.yorumları gerçeği yansıtmıyor."Türkiye'ye mal olmuş önemli bir marka. Dolayısıyla devlet büyüklerimiz de bu manadafaydalı bir iş olduğu zaman elbette destek verirler.sporu seven, spor sevdalısı birisi olarak çalışmalarımı görüyor. DolayısıylaCumhurbaşkanımız bütün spor kulüplerine destek veriyor."yenilgisinin ardından sert eleştirilere maruz kalan teknik direktörsahip çıkan Dursun Özbek, "Tudor hem benim hem yönetimin inandığı ve güvendiği bir antrenör. Bu güveni hak ediyor.. Lider olan hocamızındoğru bulmuyorum. Tudor'un arkasındayız.konusunda yönetimde bölünmüşlük yok. Bizi başarıya götüreceğini inanıyoruz. Kimse, Tudor'u yıpratmaya çalışmasın" diye konuştu.'ın başarısı için birlik beraberliğe ihtiyaç olduğunu belirten, 'Riva ve Florya'dan gelen paralar futbolcu transferine gitti' algısınınbüyük zarar verdiğini aktarırken şöyle konuştu: "Kimsenin bu rakamları manipüle etmeye gücü yetmez. Daha öncecamiayademiştim. Enkaz edebiyatı yapmıyorum. Geçmişten gelen rakamların arkasına sığınmak istemem. Cumartesi günüyapılacak Genel Kurul'dan sonra bütünel ele sırt sıra verelim. Artık Galatasaray'a zarar verecek çekişmelerden sıyrılalım. Gerçekleri manipüle etmek Galatasaray'a ihanettir.Ligde liderliği bırakmak istediklerini dile getiren Özbek, Beşiktaş derbisiyle ilgili "Bu sezon tek hedefimiz şampiyonluk. Bazen yol kazaları oluyor ama takımımız şu an çok iyi durumda. Derbide dostça bir mücadele geçmesini temenni ediyorum" dedi.Sportif AŞ yani futbolda 100 milyon euro gelirimiz var. Büyük kısmı temlik edildiği için finansal sıkıntı yaşıyoruz. Futbol takımının maaşlar, maç başı ücretleri, amortisman, deplasman masrafı ve kamp giderleri dahil 85-90 milyon euro gideri var. Demek ki Sportif AŞ'nin Riva'nın parasına ihtiyacı yok. Bazı oyuncuları sattık, transferler için fon oluşturduk. Aradaki farkı da sağ olsun taraftarlarımız karşıladı. Geçen sezon ile kıyaslarsak her maç 1 milyon euro artı fark var. Kombine-gişe gelirlerimiz de arttı."Kurul'a Spor Salonu ruhsatını yetiştirmeye çalışıyorum. Bütüntamamlandı. Devre arasında temel artma töreni planlıyorum. Salonun isim hakkının satılması ile fon yaratacağız veçözeceğiz. 2-3 firma ile görüşüyoruz, sona yaklaştık. Bu salonu yaparken Galatasaray'ın kasasından bir kuruş para çıkmayacak. Salonolacak ve ticari alanlarla amatör branşlara kaynak yaratacağız."Florya'dan Kemerburgaz'a taşınacağız. Rakiplerimize baktığımız zaman 5-6 tane tesislerinde nizami saha var. Benim planımda da Kemerburgaz'da 6 adet tesis planlaması bulunuyor. Bunun 4 tanesi altyapıya, 2 tanesi A takıma hizmet verecek. Sporcuların konaklaması ve sosyal faaliyetlerine uygun bir alan yapmak istiyorum. Buna kim hayır diyebilir?"'da Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nden üst kullanım hakkı aldığımız 23 dönümlük bir yer var. Bunudevretmedik.sportif faaliyetlerimiz sürecek, bazı amatör şubelerimizin orada kalmasını vebayrağımızın dalgalanmasını sağlayacağız."