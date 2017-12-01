"Altın çağı yaşayacağız"
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Türk spor basınının bir numarası FOTOMAÇ'a röportaj...
KÖPRÜYÜ GEÇİYORUZ
Sorularımızı samimiyetle yanıtlayan Özbek, göreve geldiklerinde en önemli hedeflerinin mali bağımsızlık olduğunu ve bu yönde çalışmaya devam ettiklerini söyledi. Özbek, şöyle devam etti: "Başkan seçildiğimde ilk mesajım mali bağımsızlığımızı sağlamak olmuştu. Finansal açıdan sırat köprüsünü geçerken camia içinde bu birlikteliği sağlamak istiyoruz. Artık 1905'ten beri gelen hazırı yeme devri bitti! Ama ortada pozitif manada iş varsa herkes bir ucundan tutsun." Başkanı en üzen konusu ise, Riva ve Florya'dan gelen paranın transfere harcandığı yolundaki iddialar... Özbek bu konuda çok net: "Derneğin 31 Aralık 2016 tarihinde borç-alacak farkı 546 milyon TL idi, o günkü kurla 155 milyon dolar.
BORÇLAR KAPANDI
Riva ve Florya projelerini onayladık, Emlak Konut'la hasılat paylaşımını yaptık. 30 Eylül 2017 tarihiyle dönem sonu borçalacak farkı 214 milyon TL oldu, dolar karşılığı 60 milyon dolar. Aradaki farka bakarsanız 332 milyon TL. Borç-alacak farkı azalmış. Riva'dan gelen paranın borçların kapanmasını sağladığını net gösteriyor. 'Riva-Florya satıldı, borçlar arttı' yorumları gerçeği yansıtmıyor."
CUMHURBAŞKANIMIZ SPORA SEVDALI
Galatasaray Türkiye'ye mal olmuş önemli bir marka. Dolayısıyla devlet büyüklerimiz de bu manada Galatasaray'a faydalı bir iş olduğu zaman elbette destek verirler. Sayın Cumhurbaşkanımız sporu seven, spor sevdalısı birisi olarak çalışmalarımı görüyor. Dolayısıyla spora sevdalı Cumhurbaşkanımız bütün spor kulüplerine destek veriyor."
YIPRATMAYA ÇALIŞMASINLAR
Başakşehir yenilgisinin ardından sert eleştirilere maruz kalan teknik direktör İgor Tudor'a sahip çıkan Dursun Özbek, "Tudor hem benim hem yönetimin inandığı ve güvendiği bir antrenör. Bu güveni hak ediyor. Gayet de başarılı. Lider olan hocamızın haftalarca eleştirilmesini doğru bulmuyorum. Tudor'un arkasındayız. Tudor konusunda yönetimde bölünmüşlük yok. Bizi başarıya götüreceğini inanıyoruz. Kimse, Tudor'u yıpratmaya çalışmasın" diye konuştu.
İDDİALAR BÜYÜK ZARAR VERİYOR
Galatasaray'ın başarısı için birlik beraberliğe ihtiyaç olduğunu belirten Dursun Özbek, 'Riva ve Florya'dan gelen paralar futbolcu transferine gitti' algısının Galatasaray'a büyük zarar verdiğini aktarırken şöyle konuştu: "Kimsenin bu rakamları manipüle etmeye gücü yetmez. Daha önce Genel Kurul'da camiaya 'Son kurşunumuzu atıyoruz' demiştim. Enkaz edebiyatı yapmıyorum. Geçmişten gelen rakamların arkasına sığınmak istemem. Cumartesi günü (yarın) yapılacak Genel Kurul'dan sonra bütün Galatasaraylılar el ele sırt sıra verelim. Artık Galatasaray'a zarar verecek çekişmelerden sıyrılalım. Gerçekleri manipüle etmek Galatasaray'a ihanettir.
DOSTLUK KAZANSIN
Ligde liderliği bırakmak istediklerini dile getiren Özbek, Beşiktaş derbisiyle ilgili "Bu sezon tek hedefimiz şampiyonluk. Bazen yol kazaları oluyor ama takımımız şu an çok iyi durumda. Derbide dostça bir mücadele geçmesini temenni ediyorum" dedi.
HER MAÇ 1 MİLYON EURO GELİR
Sportif AŞ yani futbolda 100 milyon euro gelirimiz var. Büyük kısmı temlik edildiği için finansal sıkıntı yaşıyoruz. Futbol takımının maaşlar, maç başı ücretleri, amortisman, deplasman masrafı ve kamp giderleri dahil 85-90 milyon euro gideri var. Demek ki Sportif AŞ'nin Riva'nın parasına ihtiyacı yok. Bazı oyuncuları sattık, transferler için fon oluşturduk. Aradaki farkı da sağ olsun taraftarlarımız karşıladı. Geçen sezon ile kıyaslarsak her maç 1 milyon euro artı fark var. Kombine-gişe gelirlerimiz de arttı."
SALON İÇİN KASADAN BİR KURUŞ ÇIKMAYACAK
Genel Kurul'a Spor Salonu ruhsatını yetiştirmeye çalışıyorum. Bütün evraklar tamamlandı. Devre arasında temel artma töreni planlıyorum. Salonun isim hakkının satılması ile fon yaratacağız ve finansman sorununu çözeceğiz. 2-3 firma ile görüşüyoruz, sona yaklaştık. Bu salonu yaparken Galatasaray'ın kasasından bir kuruş para çıkmayacak. Salon çok amaçlı olacak ve ticari alanlarla amatör branşlara kaynak yaratacağız."
KEMERBURGAZ'A 'HAYIR' DENMEZ
Florya'dan Kemerburgaz'a taşınacağız. Rakiplerimize baktığımız zaman 5-6 tane tesislerinde nizami saha var. Benim planımda da Kemerburgaz'da 6 adet tesis planlaması bulunuyor. Bunun 4 tanesi altyapıya, 2 tanesi A takıma hizmet verecek. Sporcuların konaklaması ve sosyal faaliyetlerine uygun bir alan yapmak istiyorum. Buna kim hayır diyebilir?"
BAYRAĞIMIZ DALGALANACAK
Florya'da Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nden üst kullanım hakkı aldığımız 23 dönümlük bir yer var. Bunu Emlak Konut'a devretmedik. Florya'da sportif faaliyetlerimiz sürecek, bazı amatör şubelerimizin orada kalmasını ve Metin Oktay Tesisleri'nin bayrağımızın dalgalanmasını sağlayacağız."
- 01 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:06
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Fenerbahçe'ye kötü haber!
Toplam 14
Yorum
emre mehmet ekici nerede diye sorulmamasını istedikleri için arada bir 20 dk saha çıkarıyorlar sonra sakatlandı diyorlar..yersen
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Toplam 6
Yorum
ismail trabzonsporu şampiyon yaptıktan sonra transfer düşünülsün hemde şu anki fiyatın iki misline
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Toplam 2
Yorum
ts futbolun seyir zevkini yaşatan çok seçkin bir futbolcuydu...
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