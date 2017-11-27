Unutulan kahraman!
Yasin Öztekin attığı gol ve yaptığı asistle kritik Alanyaspor galibiyetinin baş mimarı olurken, kendisini 13. haftaya kadar ilk 11'de oynatmayan hocası Tudor'un kurtarıcısı oldu.
Yasin Öztekin, Galatasaray'daki ilk sezonunda Hamza Hamzaoğlu ile birlikte büyük bir çıkış yakalamış ve 4. yıldızın kazanıldığı 20. şampiyonlukta büyük rol oynamıştı. 3.5 yıldır sarı-kırmızılı formayı giyen ve Tudor'un gelişiyle kendisini kulübede bulan 30 yaşındaki yıldız, özellikle sosyal medyada sık sık taraftarlar tarafından yoğun olarak eleştiriliyordu. Yıllık 1 milyon 150 bin euro kazanan Yasin, takımın en az kazanan oyuncusu durumunda.
OCAK'TA İMZALAYABİLİR
Alanyaspor maçı öncesi ısınırken sakatlanan Tolga Ciğerci'nin yerine maça 11'de başlayan Yasin, attığı gol ve Gomis'e yaptığı asistle galibiyetin baş mimarı oldu. Ayrıca mücadelesi ve hırsı ile de taraftarlardan tam not alan Yasin'in sözleşmesi mayıs ayında sona erecek. Ocak'tan itibaren istediği kulüple anlaşma hakkına sahip olacak. Yasin ile ilgili yönetim tarafından herhangi bir adım atılmadı. Yasin'in devre arasında imza attırmak için nabız yoklayan kulüplere ''G.Saray'dan ayrılmak istemiyorum. Daha yapacak çok işim var'' diyerek olumsuz yanıt verdiği öğrenildi.
- 27 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 10:04
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Kartal ligde kayıp
Toplam 3
Yorum
kartal beşiktaşımızı şl. liginde başka tur atlatmazlar lig daha önemli haydi kartal biraz canlan
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Kartal ligde kayıp
Toplam 3
Yorum
arsen l. Oyuncuların kendine olan güvenini kaybetmesinde Güneş başroldür.Hep Oğuzhanı oynattı Tolgay hayata küstü,şimdi hep Tolgay,Oğuzhanı harcıyor.
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Kartal ligde kayıp
Toplam 3
Yorum
arsen l. Şenol Güneş Lens,Negredo,M.Pektemek,Mitroviç,K.Frei,Boyko,Aras gibi oyuncuları kimi zaman 5 dakika kimi zaman 10 kimi zaman da hiç oynatmadı
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