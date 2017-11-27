Unutulan kahraman!

Yasin Öztekin, Galatasaray'daki ilk sezonunda Hamza Hamzaoğlu ile birlikte büyük bir çıkış yakalamış ve 4. yıldızın kazanıldığı 20. şampiyonlukta büyük rol oynamıştı. 3.5 yıldır sarı-kırmızılı formayı giyen ve Tudor'un gelişiyle kendisini kulübede bulan 30 yaşındaki yıldız, özellikle sosyal medyada sık sık taraftarlar tarafından yoğun olarak eleştiriliyordu. Yıllık 1 milyon 150 bin euro kazanan Yasin, takımın en az kazanan oyuncusu durumunda.

OCAK'TA İMZALAYABİLİR

Alanyaspor maçı öncesi ısınırken sakatlanan Tolga Ciğerci'nin yerine maça 11'de başlayan Yasin, attığı gol ve Gomis'e yaptığı asistle galibiyetin baş mimarı oldu. Ayrıca mücadelesi ve hırsı ile de taraftarlardan tam not alan Yasin'in sözleşmesi mayıs ayında sona erecek. Ocak'tan itibaren istediği kulüple anlaşma hakkına sahip olacak. Yasin ile ilgili yönetim tarafından herhangi bir adım atılmadı. Yasin'in devre arasında imza attırmak için nabız yoklayan kulüplere ''G.Saray'dan ayrılmak istemiyorum. Daha yapacak çok işim var'' diyerek olumsuz yanıt verdiği öğrenildi.