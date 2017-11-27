 'Maçı kaybetsek 50 kişi olurdunuz!' – Fotomaç – 27 Kasım 2017 ;
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    27 Kasım 2017, Pazartesi
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    'Maçı kaybetsek 50 kişi olurdunuz!'

    'Maçı kaybetsek 50 kişi olurdunuz!'

    Alanya galibiyeti sonrası zafer kazanmış komutan edasıyla basın toplantısına giren , pantolonunu düzeltip, boğazını birkaç kez temizledikten sonra muhabirlere göndermelerde bulundu.

    Daha henüz ayaktayken salona bakıp, "Bugün çok kalabalık değiliz" diyen genç hoca, "Kaybetseydik 50 kişi olurduk herhalde! Şimdi 5-6 kişiyiz" ifadelerini kullanarak Başakşehir maçı sonrası yapılan eleştirilere tepki gösterdi. Ayrıca, "İroni olacak ama 1.5 puan aldığımız için mutluyum. Türkiye'de büyük maç kazanınca 3, Alanya gibi takımı yenince 1.5 puan kazanıyorsunuz çünkü" diye konuştu.

    MUHABiRLER NEREDEYDi?
    'un gazetecileri hedef alan imalı sözleri salonda soğuk havalar estirse de aslında durum çok da Hırvat hocanın dediği gibi değil... Anadolu takımlarıyla oynanan karşılaşmalarının ardından muhabirler ikiye bölünürken bir bölümü hocaların basın toplantısına, bir bölümü de oyuncularla röportaj yapmak için mixed zone bölümüne geçiyor. Sadece derbilerde iki takım muhabirlerinin bir araya gelmesi ve yazarların da katılımı nedeniyle basın toplantısı kalabalık gerçekleşirken bu durumda bile sayı 50'lileri bulmuyor.

    BAŞKAN'DAN TUDOR'A FREN: POLEMiKLERE GİRME
    Aytemiz Alanyaspor maçı sonrası İgor Tudor'un medya ile karşı karşıya gelmesi Başkan Dursun Özbek'i rahatsız etti. Özbek'in, "Beşiktaş derbisine konsantre olmamız, polemiklerden uzak durmamız ve işimize bakmamız gerekiyor" diyerek sitem ettiği öğrenildi.
    1. 27 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 08:46
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