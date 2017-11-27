'Maçı kaybetsek 50 kişi olurdunuz!'
Alanya galibiyeti sonrası zafer kazanmış komutan edasıyla basın toplantısına giren Tudor, pantolonunu düzeltip, boğazını birkaç kez temizledikten sonra muhabirlere göndermelerde bulundu.
MUHABiRLER NEREDEYDi?
Tudor'un gazetecileri hedef alan imalı sözleri salonda soğuk havalar estirse de aslında durum çok da Hırvat hocanın dediği gibi değil... Anadolu takımlarıyla oynanan karşılaşmalarının ardından muhabirler ikiye bölünürken bir bölümü hocaların basın toplantısına, bir bölümü de oyuncularla röportaj yapmak için mixed zone bölümüne geçiyor. Sadece derbilerde iki takım muhabirlerinin bir araya gelmesi ve yazarların da katılımı nedeniyle basın toplantısı kalabalık gerçekleşirken bu durumda bile sayı 50'lileri bulmuyor.
BAŞKAN'DAN TUDOR'A FREN: POLEMiKLERE GİRME
Aytemiz Alanyaspor maçı sonrası İgor Tudor'un medya ile karşı karşıya gelmesi Başkan Dursun Özbek'i rahatsız etti. Özbek'in, "Beşiktaş derbisine konsantre olmamız, polemiklerden uzak durmamız ve işimize bakmamız gerekiyor" diyerek sitem ettiği öğrenildi.
- 27 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 08:46
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Süleymanoğlu'nun kayıp kızı aranıyor!
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Yorum
kemal oyle anlasiliyor ki adam sag iken bu cocuga ne maddi ne de manevi bir katkisi olmamis, amac ne bilmiyorum ama adam arkasinda miras birakmadi
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Alper Potuk iddialı konuştu
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sami 13 haftadir seni goremedik simdi mi gorecegiz, agzin degil ayaklarin konussun,
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Babel'den gündem yaratan açıklamalar
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Yorum
bjk Galatasaray açık futbol oynadığı için yeneceğiz doğru söylüyor.
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