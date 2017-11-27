Daha ne yapsın!

Otoriteler, “Her şeye rağmen Beşiktaş ve Fener’e 6 puan fark attı... Gönderilmesini konuşmak bile trajikomik. Ama açıklamaları da büyük talihsizlik” dedi

Başakşehir yenilgisi sonrası gönderilmesi gündeme gelen ve Başkan Dursun Özbek tarafından uyarılan Igor Tudor, Alanya galibiyetiyle rahat bir nefes aldı. Maç sonunda da medyaya ateş püskürdü. Otoriteler ise Tudor'un başarılı olduğunu ancak açıklamalarının ise hatalı olduğunu söylediler. İşte o görüşler:



RIDVAN DİLMEN: UZAYA MI ÇIKAYIM" DERİM!

Ben Tudor olsam "Bunların hepsi hasta ya! Uzaya mı çıkayım. Ne yapayım daha?" derim. Galatasaray; Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye 6 puan fark atmış. Bir takım daha 13. haftada ezeli rakiplerine kaç puan fark atabilir? Başakşehir maçına çift forvetle çıkmasının nedeni belli. Başakşehir benim en yakın rakibim. Yeneyim de geçeyim. diye düşündü.



ÖMER ÜRÜNDÜL: BEŞİKTAŞ'A YENİLSE DE KALMALI

Tudor'a yapılan eleştiriler öncelikle benim eleştiri prensibime aykırı. Ben her zaman artı ve eksilerini söylerim. Tudor, yeni bir kadro kurdu. Neredeyse Muslera dışında rotasyon oldu. Zamana ihtiyacı vardı ama Galatasaray zamanı çabuk aştı! Gönderilmesi için bir neden yok. Beşiktaş derbisini kaybetse bile 2. yarıda fikstür avantajı var.



İLKER YAĞCIOĞLU: MACERA ARAMASA FARK ARTABİLİRDİ

Tudor sportif anlamda başarılı. Fenerbahçe ve Beşiktaş'a fark atmış durumda. Ancak puan farkını açtıktan sonra yaptığı denemelerde büyük hatası var. Mesela Rodrigues'i kesmesi büyük hata. Çift forvet denemesi büyük hata. Eğer macera aramasa belki puan farkı daha da artabilirdi. Basın toplantısında söylediği sözler de bana göre hatalı.



OKTAY DERELİOĞLU: HAKLIYKEN HAKSIZ DURUMA DÜŞTÜ

Tudor, Başakşehir'den 5 yedikten sonra eleştirildi. Ligin başından itibaren baktığımızda Hırvat teknik adam başarılı. Fenerbahçe ve Beşiktaş'a attığı puan farkı ortada. Ancak Tudor'un basın toplantısında medyayı hedef alarak yaptığı açıklamalar büyük talihsizlik. Bence haklıyken haksız duruma düştü. Sen işini yap bırak eleştiren eleştirsin...



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