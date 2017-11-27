Daha ne yapsın!
Otoriteler, “Her şeye rağmen Beşiktaş ve Fener’e 6 puan fark attı... Gönderilmesini konuşmak bile trajikomik. Ama açıklamaları da büyük talihsizlik” dedi
RIDVAN DİLMEN: UZAYA MI ÇIKAYIM" DERİM!
Ben Tudor olsam "Bunların hepsi hasta ya! Uzaya mı çıkayım. Ne yapayım daha?" derim. Galatasaray; Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye 6 puan fark atmış. Bir takım daha 13. haftada ezeli rakiplerine kaç puan fark atabilir? Başakşehir maçına çift forvetle çıkmasının nedeni belli. Başakşehir benim en yakın rakibim. Yeneyim de geçeyim. diye düşündü.
ÖMER ÜRÜNDÜL: BEŞİKTAŞ'A YENİLSE DE KALMALI
Tudor'a yapılan eleştiriler öncelikle benim eleştiri prensibime aykırı. Ben her zaman artı ve eksilerini söylerim. Tudor, yeni bir kadro kurdu. Neredeyse Muslera dışında rotasyon oldu. Zamana ihtiyacı vardı ama Galatasaray zamanı çabuk aştı! Gönderilmesi için bir neden yok. Beşiktaş derbisini kaybetse bile 2. yarıda fikstür avantajı var.
İLKER YAĞCIOĞLU: MACERA ARAMASA FARK ARTABİLİRDİ
Tudor sportif anlamda başarılı. Fenerbahçe ve Beşiktaş'a fark atmış durumda. Ancak puan farkını açtıktan sonra yaptığı denemelerde büyük hatası var. Mesela Rodrigues'i kesmesi büyük hata. Çift forvet denemesi büyük hata. Eğer macera aramasa belki puan farkı daha da artabilirdi. Basın toplantısında söylediği sözler de bana göre hatalı.
OKTAY DERELİOĞLU: HAKLIYKEN HAKSIZ DURUMA DÜŞTÜ
Tudor, Başakşehir'den 5 yedikten sonra eleştirildi. Ligin başından itibaren baktığımızda Hırvat teknik adam başarılı. Fenerbahçe ve Beşiktaş'a attığı puan farkı ortada. Ancak Tudor'un basın toplantısında medyayı hedef alarak yaptığı açıklamalar büyük talihsizlik. Bence haklıyken haksız duruma düştü. Sen işini yap bırak eleştiren eleştirsin...
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- 27 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 08:20
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Süleymanoğlu'nun kayıp kızı aranıyor!
Toplam 1
Yorum
kemal oyle anlasiliyor ki adam sag iken bu cocuga ne maddi ne de manevi bir katkisi olmamis, amac ne bilmiyorum ama adam arkasinda miras birakmadi
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Alper Potuk iddialı konuştu
Toplam 5
Yorum
sami 13 haftadir seni goremedik simdi mi gorecegiz, agzin degil ayaklarin konussun,
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Babel'den gündem yaratan açıklamalar
Toplam 2
Yorum
bjk Galatasaray açık futbol oynadığı için yeneceğiz doğru söylüyor.
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