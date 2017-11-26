 Mayısta zirvedeyiz – Fotomaç – 26 Kasım 2017 ;
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    26 Kasım 2017, Pazar
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    Mayısta zirvedeyiz

    Mayısta zirvedeyiz
    G.SARAY Futbol Direktörü Cenk Ergün, Alanya maçından sonra iddialı konuştu. Son haftalardaki puan kayıplarının bu maçın önemini artırdığını belirten Ergün, "Çok gol kaçırdık. 18 şutumuz vardı ama önemli olan kazanmaktı. Hiçbir zaman şampiyonluk aralık ayında belli olmuyor. Biz mayıs ayının sonunda, lig bittiği zaman yine bulunduğumuz sırada olacağız. Puan farkı var. Haftayı rahat kapattık" dedi. Maçta iyi futbol çıkaran Yasin Öztekin'i de öven Ergün, "Yasin güzel bir örnek. Çok çalışıp formanın hakkını verdi" dedi.
    1. 26 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:54
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