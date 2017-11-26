 Genç yıldızın G.Saray formasıyla fotoğrafı ortaya çıktı – Fotomaç – 26 Kasım 2017 ;
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    26 Kasım 2017, Pazar
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    Genç yıldızın G.Saray formasıyla fotoğrafı ortaya çıktı

    Genç yıldızın G.Saray formasıyla fotoğrafı ortaya çıktı

    'ın transfer listesinde en üstlerde yer alan 'un milli yıldızı 'nın Galatasaray formasıyla çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı.

    Sıkı bir taraftarı olan genç futbolcunun sarı kırmızılı forma ve atkı ile Türk Telekom Stadı'ndan bir fotoğrafı sosyal medyanın en çok paylaşılanları arasına girdi.

    İşte o fotoğraf...

    1. 26 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 14:16
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