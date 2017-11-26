Genç yıldızın G.Saray formasıyla fotoğrafı ortaya çıktı
Galatasaray'ın transfer listesinde en üstlerde yer alan Alanyaspor'un milli yıldızı Emre Akbaba'nın Galatasaray formasıyla çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı.
İşte o fotoğraf...
- 26 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 14:16
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Selçuk İnan vazgeçmiyor! ''İmha edilsin...''
Toplam 5
Yorum
maho isiniz gücünüz yokmu anlamis deilim S8 mis klübeden cikamiyorsun her macda isliklaniyorsan nerde senin büyük futbolculugun .milleti güldürme
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Galatasaray'da kupa mesaisi başladı
Toplam 1
Yorum
gs eger bu kardesimiz bir galatasaray sevdalisi ise ,hemen alinsin bize galatasaryimizi para icin degil formasi icin oynayan aslan gerek,,,,,,,
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F.Bahçe'den savunmaya genç takviye!
Toplam 1
Yorum
messi Gelsin iş yapar
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