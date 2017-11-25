 Tudor'dan Beşiktaş yasağı! – Fotomaç – 25 Kasım 2017 ;
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    25 Kasım 2017, Cumartesi
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    Tudor'dan yasağı!

    Tudor'dan <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a> yasağı!

    Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Alanya maçı öncesinde, derbisini dillerinden düşürmeyen futbolcularını uyardı. Hırvat teknik adam, “Önümüzde ilk önce geçmemiz gereken bir sınav var” diyerek maç maç düşünülmesi gerektiğini hatırlattı.

    Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, futbolcularının kendi aralarında derbisini konuşmalarından rahatsız oldu. Hırvat teknik adam, "Bizim için hiç de iyi olmayan ve bize yakışmayan bir dönem geçirdik. maçını şimdiden konuşmanız doğru değil. Önümüzde, ilk önce geçmemiz gereken bir sınav var. Alanyaspor ilginç ve tehlikeli bir takım. Bu takıma karşı dikkatli olmak zorundayız. Üstelik nefes almaya ve tekrar ayağa kalkmaya ihtiyacımız var. Bugünden Beşiktaş'ı konuşmanız çok erken. Evet o maç bizim için önemli ama öncelikle karşımızda yenmemiz gereken bir takım var" uyarısında bulundu.

    Tudor, 3 puanın önemine dikkat çekerken, bu hafta şampiyonluk yolundaki rakiplerin de deplasmanlarda kolay maçlar oynamayacağını belirterek, "Bu hafta rakiplerimiz zorlanabilecekleri maçlar oynayacaklar. Bu nedenle Alanya'yı yenmemiz halinde yeni bir tablo ile karşılaşabiliriz. Beşiktaş maçına moralli çıkmak için bu karşılaşmayı kazanmak durumundayız" dediği belirtildi.

    Tudor, yedekte kalan ve fazla şans bulamayan isimlerin de dikkatini çekerek, Beşiktaş derbisinden önce oynayacakları Ziraat Türkiye Kupası hatırlattı. Hırvat çalıştırıcı, Sivas Belediyespor karşısında daha az forma bulan isimlere şans vereceğini dile getirerek, kendilerini gösterme açısından hazır olmalarını istedi.

    1. 25 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 11:06
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