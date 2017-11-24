 Sıkıyönetim tepki çekti – Fotomaç – 24 Kasım 2017 ;
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    24 Kasım 2017, Cuma
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    Sıkıyönetim tepki çekti

    Sıkıyönetim tepki çekti
    Başakşehir mağlubiyeti sonrası Florya'da uygulanan sıkıyönetim futbolcuları bunalttı. İgor Tudor'un, Başkan Dursun Özbek'in talimatıyla idmanlar dışında kalan zamanın da Florya'da geçirilmesini istemesi sıkıntıya neden oldu. Günde çift idmana sorun çıkarmayan, ardından kendi başlarına da ekstra çalışmalar yapan oyuncular, mesai yaparmış gibi diğer zamanlarının da Florya tesislerinde geçirmelerinin istemesine tepki gösterdi.
    1. 24 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:51
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