Feghouli şimdi de hasta oldu

Milli arada Fransa'ya gittiği ve burada Rennes'in hocası Sabri Lamouchi ile görüştüğü iddia edilen Sofiane Feghouli'nin idmanlara da mazeret bildirerek katılmadığı bildirildi. Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 3 maç ceza alan ve geçen hafta yapılan bazı idmanlara sakatlığını bahane ederek çıkmayan Cezayirli oyuncunun bu hafta içindeki idmanlara ise bağırsak enfeksiyonu geçirdiği iddiasıyla katılmadığı belirtildi



Sofiane Feghouli'nin, Trabzon maçında 3 maç ceza almasından çok rahatsız olduğu, "Bunu kesinlikle hak etmedim" dediği öğrenildi. Cezayirli futbolcunun cezası, Alanya maçı sonrası bitiyor.