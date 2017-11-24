 Feghouli şimdi de hasta oldu – Fotomaç – 24 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Kasım 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Feghouli şimdi de hasta oldu

    Feghouli şimdi de hasta oldu
    Milli arada Fransa'ya gittiği ve burada Rennes'in hocası Sabri Lamouchi ile görüştüğü iddia edilen Sofiane Feghouli'nin idmanlara da mazeret bildirerek katılmadığı bildirildi. Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 3 maç ceza alan ve geçen hafta yapılan bazı idmanlara sakatlığını bahane ederek çıkmayan Cezayirli oyuncunun bu hafta içindeki idmanlara ise bağırsak enfeksiyonu geçirdiği iddiasıyla katılmadığı belirtildi

    Sofiane Feghouli'nin, Trabzon maçında 3 maç ceza almasından çok rahatsız olduğu, "Bunu kesinlikle hak etmedim" dediği öğrenildi. Cezayirli futbolcunun cezası, Alanya maçı sonrası bitiyor.
    1. 24 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:53
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Feghouli şimdi de hasta oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.