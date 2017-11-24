 Anahtar teslim – Fotomaç – 24 Kasım 2017 ;
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    24 Kasım 2017, Cuma
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    Anahtar teslim

    Anahtar teslim
    Tudor ile Galatasaray bir iyi bir kötü olacak. Geçen haftalarda yaşanan saha içi senaryoları tekrarlanacak. Takım içinde futbol dili anlamında büyük anlam karmaşaları yaşanıyor Tudor yüzünden... "Şampiyonluk küçük maçlarla kazanılır" diyen bir teknik adamla devam edilemez. Bir takımla çekişse 'tamam' diyeceğim ama şampiyonluk yolunda 3 rakibi var! Ve Tudor büyük maçları kazanamıyor. İyi adam, Juve patentli ama Galatasaray'a uygun değil. Böylesine kaliteli ve alternatifli bir kadro varken mutlaka Fatih Terim ile masaya oturulmalı. Hatta Florya'nın anahtarı Fatih Terim'e teslim edilmeli.

    Mini yorum: Ertem Şener
    1. 24 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:45
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