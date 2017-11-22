Florya'da 180 dakikalık alarm
Medipol Başakşehir yenilgisiyle sarsılan Galatasaray, arka arkaya oynanacak Aytemiz Alanyaspor ve Beşiktaş maçları için kenetlendi.
Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını eksiksiz sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Igor Tudor öğrencilerinin hepsiyle tek tek konuştu. Talebelerinden Beşiktaş maçını kafalarından çıkarmalarını isteyen Tudor'un 'Derbiyi unutun. Önce Alanya maçını kazanalım' dediği öğrenildi.
180 DAKİKA KADERİMİZİ BELİRLER
Çok kritik bir viraja girdiklerini belirten Hırvat çalıştırıcı Alanya ve Beşiktaş maçlarının önemine değinerek 'Alanya maçı da, Beşiktaş maçı da 3 puanlık maçlar. Biri kazanılmadan diğernini önemi yok. Önümüzdeki 180 dakikayı en iyi şekilde geçersek, devreyi lider bitiririz' dediği ifade edildi.
DÖRTLÜ SAVUNMA
Tudor'un Alanya karşısında takımını sahaya ilk haftalardaki düzenle sürmesi bekleniyor. Dörtlü savunma oynatmayı planlayan Tudor, cezalı Fernando yerine ise Selçuk İnan'a görev verecek.
- 22 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 15:19
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Gheorghe Hagi, serveti elinin tersiyle itti!
Toplam 1
Yorum
OBJEKTIF FUutbolculuğu süperdı,teknık adamılğı bence eksilerde.
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F.Bahçe'de 3 yabancı yolcu!
Toplam 4
Yorum
OBJEKTIF VAN PERSİE-FERNANDAO,AATIF,HASANALİ, DERHAL SATILMALI.....HİÇ VAKIT KAYBETMEDEN.
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F.Bahçe'de 3 yabancı yolcu!
Toplam 4
Yorum
BULUT BU SAATTEN SONTRA TRANSFER MRANSFER HİKAYE BOŞUNA KULÜBE MASRAF SUNİ ŞAMPİYON ZATEN BELLİ SENEYE DİYORSANIZ TAMAM BU SENE İNCEİNCE DOĞRARLAR
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