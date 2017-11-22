 Florya'da 180 dakikalık alarm – Fotomaç – 22 Kasım 2017 ;
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    22 Kasım 2017, Çarşamba
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    Florya'da 180 dakikalık alarm

    Florya'da 180 dakikalık alarm

    Medipol Başakşehir yenilgisiyle sarsılan Galatasaray, arka arkaya oynanacak Aytemiz Alanyaspor ve Beşiktaş maçları için kenetlendi.

    Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını eksiksiz sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Igor öğrencilerinin hepsiyle tek tek konuştu. Talebelerinden Beşiktaş maçını kafalarından çıkarmalarını isteyen 'un 'Derbiyi unutun. Önce Alanya maçını kazanalım' dediği öğrenildi.

    180 DAKİKA KADERİMİZİ BELİRLER
    Çok kritik bir viraja girdiklerini belirten Hırvat çalıştırıcı Alanya ve Beşiktaş maçlarının önemine değinerek 'Alanya maçı da, Beşiktaş maçı da 3 puanlık maçlar. Biri kazanılmadan diğernini önemi yok. Önümüzdeki 180 dakikayı en iyi şekilde geçersek, devreyi lider bitiririz' dediği ifade edildi.

    DÖRTLÜ SAVUNMA
    Tudor'un Alanya karşısında takımını sahaya ilk haftalardaki düzenle sürmesi bekleniyor. Dörtlü savunma oynatmayı planlayan Tudor, cezalı Fernando yerine ise Selçuk İnan'a görev verecek.

    1. 22 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:19
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