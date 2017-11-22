Florya'da 180 dakikalık alarm

Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını eksiksiz sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Igor Tudor öğrencilerinin hepsiyle tek tek konuştu. Talebelerinden Beşiktaş maçını kafalarından çıkarmalarını isteyen Tudor'un 'Derbiyi unutun. Önce Alanya maçını kazanalım' dediği öğrenildi.

180 DAKİKA KADERİMİZİ BELİRLER

Çok kritik bir viraja girdiklerini belirten Hırvat çalıştırıcı Alanya ve Beşiktaş maçlarının önemine değinerek 'Alanya maçı da, Beşiktaş maçı da 3 puanlık maçlar. Biri kazanılmadan diğernini önemi yok. Önümüzdeki 180 dakikayı en iyi şekilde geçersek, devreyi lider bitiririz' dediği ifade edildi.



DÖRTLÜ SAVUNMA

Tudor'un Alanya karşısında takımını sahaya ilk haftalardaki düzenle sürmesi bekleniyor. Dörtlü savunma oynatmayı planlayan Tudor, cezalı Fernando yerine ise Selçuk İnan'a görev verecek.