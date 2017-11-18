 Medipol Başakşehir - Galatasaray | CANLI – Fotomaç – 18 Kasım 2017 ;
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    18 Kasım 2017, Cumartesi
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    Medipol - | CANLI

    Medipol Başakşehir - Galatasaray | CANLI

    Süper Lig'in 12. haftasında Medipol ile karşı karşıya geliyor.

    Süper Lig'in 12. hafta mücadelesi derbiye sahne oluyor. Lider , Medipol deplasmanına konuk oluyor. 19.30'da başlayacak maçı Ali Palabıyık yönetecek.

    11'LER BELLİ OLDU

    Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Denayer, Latovlevici, Fernando, Ndiaye, Tolga, Belhanda, Eren, Gomis

    Başakşehir: Volkan, Clichy, Epureanu, Attamah, Uğur, İrfan, Gökhan, Mossoro, Visca, Elia, Adebayor





    Rakamlarla maç

    10- Galatasaray bu sezon deplasmanda en fazla puan toplayan 4 takımdan biri. Aslan, Aytemiz Alanya, Beşiktaş ve Başakşehir'le birlikte 10 puan topladı.

    16- Tudor, Galatasaray'ın başında 16 galibiyet gördü. Medipol Başakşehir ve Beşiktaş ile birlikte ligin en iyilerinden biri.

    8- Galatasaray ve Medipol Başakşehir bu sezon en fazla maçta öne geçen iki takım (9). Galatasaray bu maçların 8'ini kazanırken, 1'i berabere bitti. Başakşehir ise 7 galibiyet, 1 yenilgi, 1 beraberlik aldı.

    61- Cimbom, Alanya ile birlikte 61 şutla rakip kaleyi en fazla yoklayan iki takımdan biri.

    282- Rakip ceza alanında 282 kez topla buluşan sarı-kırmızılılar bu alanda Süper Lig'in lideri.

    3- G.Saray, Başakşehir'e son 3 golünü de duran toplardan attı.

    10- Aslan, savunmacılarından hücumda en fazla katkı alan takım. Maicon Roque 4 gol, Mariano 1 gol, 2 asist, Martin Linnes 2 asist, Serdar Aziz 1 asistle oynadı..
    1. 18 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 19:31
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