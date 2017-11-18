Medipol Başakşehir - Galatasaray | CANLI
Süper Lig'in 12. haftasında Medipol Başakşehir ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.
11'LER BELLİ OLDU
Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Denayer, Latovlevici, Fernando, Ndiaye, Tolga, Belhanda, Eren, Gomis
Başakşehir: Volkan, Clichy, Epureanu, Attamah, Uğur, İrfan, Gökhan, Mossoro, Visca, Elia, Adebayor
Rakamlarla maç
10- Galatasaray bu sezon deplasmanda en fazla puan toplayan 4 takımdan biri. Aslan, Aytemiz Alanya, Beşiktaş ve Başakşehir'le birlikte 10 puan topladı.
16- Tudor, Galatasaray'ın başında 16 galibiyet gördü. Medipol Başakşehir ve Beşiktaş ile birlikte ligin en iyilerinden biri.
8- Galatasaray ve Medipol Başakşehir bu sezon en fazla maçta öne geçen iki takım (9). Galatasaray bu maçların 8'ini kazanırken, 1'i berabere bitti. Başakşehir ise 7 galibiyet, 1 yenilgi, 1 beraberlik aldı.
61- Cimbom, Alanya ile birlikte 61 şutla rakip kaleyi en fazla yoklayan iki takımdan biri.
282- Rakip ceza alanında 282 kez topla buluşan sarı-kırmızılılar bu alanda Süper Lig'in lideri.
3- G.Saray, Başakşehir'e son 3 golünü de duran toplardan attı.
10- Aslan, savunmacılarından hücumda en fazla katkı alan takım. Maicon Roque 4 gol, Mariano 1 gol, 2 asist, Martin Linnes 2 asist, Serdar Aziz 1 asistle oynadı..
- 18 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 19:31
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Orman'dan hakem isyanı
Toplam 10
Yorum
demek istiyor ki bir penaltı yetmedi kardeşim ikiciyi neden çalmıyosunuz rakibi 10 kişi bırakmak yetmez en az dokuz kişi kalmalılar
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Orman'dan hakem isyanı
Toplam 10
Yorum
ERMAN HAKEM RESMEN AKHİSARI DOGRADI BU HAKEM DÜDÜGÜNÜ ASMALI
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Orman'dan hakem isyanı
Toplam 10
Yorum
muhittin baboş sen kedini sev...başka işe karışma..
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