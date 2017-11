2.'lik bizi kesmez!

Brezilya basınına konuşan ve taraftarları “Çılgın” diye nitelendiren başarılı oyuncu, “G.Saray tribünlerindeki atmosfer sanki başka bir dünyaya ait gibi” şeklinde konuştu

Kısa sürede Galatasaray savunmasının değişmezi olan Maicon Roque, milli arada Brezilya basınına verdiği röportajında Türkiye'deki hedeflerini anlatırken futbolu sarı-kırmızılı takımda bırakabileceğini söyledi. Galatasaray'ın hedeflerinin büyük olduğunu anlatan Maicon "Oynadığım son 3 kulübüm de Porto, Sao Paulo ve Galatasaray dünya çapında kulüpler.



MUTLU OLMAZLAR

Böyle bir kariyerim olduğu için çok mutluyum. Bu takımlarda beklenti her zaman çok yüksektir. Galatasaray da yapılan yatırımlar, transferler de elbette şampiyon olabilmek için. Amacımız da bu, şampiyon olmak. Galatasaray'ın büyüklüğü ve taraftarın tutkusu ikincilikten kesinlikle mutlu olmaz. Umuyorum sezon sonunda da şampiyon oluruz" ifadelerini kullandı.



DAHA FANATİKLER

Galatasaray taraftarının nasıl olduğu sorulan başarılı oyuncu "Türk taraftarlar çok tutkulu. Gerçekten kulübü seviyorlar. Aslında onlar için 'çılgın' diyebiliriz. Porto ve Sao Paulo'daki taraftarlara benziyorlar. Tek fark çok daha fanatikler. Aslında bu da bize çok büyük bir motivasyon kazandırıyor. Galatasaray tribünlerindeki atmosfer sanki başka bir dünyaya ait gibi" dedi.



G.SARAY'DA BIRAKABİLİRİM

"Kariyerini Sao Paulo'da bitirmek ister misin?" şeklindeki soruyu da yanıtlayan Brezilyalı, "Aslında bir seçim yapamam. Oynamaktan keyif aldığım bir kulüp ama şu an Galatasaray'a odaklandım. Belki de Galatasaray'da kariyerimi bitiririm" dedi.



10 GOL ATMAK İSTİYORUM

Bireysel hedefi hakkında da konuşan Maicon "Benim ilk hedefim her zaman o ligdeki en iyi defans oyuncusu olabilmektir. Ancak takımıma ileride yardımcı olmak da hoşuma gidiyor. Goller de attım. Genelde bir sezonda 3-4 gol atarım ama daha şimdiden Galatasaray'da buna ulaştım. Eşim bana bu sezon 10 gole ulaşıp ulaşamayacağımı soruyor. Açıkçası umudum var" açıklaması yaptı.