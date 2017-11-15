2.'lik bizi kesmez!
Brezilya basınına konuşan ve taraftarları “Çılgın” diye nitelendiren başarılı oyuncu, “G.Saray tribünlerindeki atmosfer sanki başka bir dünyaya ait gibi” şeklinde konuştu
MUTLU OLMAZLAR
Böyle bir kariyerim olduğu için çok mutluyum. Bu takımlarda beklenti her zaman çok yüksektir. Galatasaray da yapılan yatırımlar, transferler de elbette şampiyon olabilmek için. Amacımız da bu, şampiyon olmak. Galatasaray'ın büyüklüğü ve taraftarın tutkusu ikincilikten kesinlikle mutlu olmaz. Umuyorum sezon sonunda da şampiyon oluruz" ifadelerini kullandı.
DAHA FANATİKLER
Galatasaray taraftarının nasıl olduğu sorulan başarılı oyuncu "Türk taraftarlar çok tutkulu. Gerçekten kulübü seviyorlar. Aslında onlar için 'çılgın' diyebiliriz. Porto ve Sao Paulo'daki taraftarlara benziyorlar. Tek fark çok daha fanatikler. Aslında bu da bize çok büyük bir motivasyon kazandırıyor. Galatasaray tribünlerindeki atmosfer sanki başka bir dünyaya ait gibi" dedi.
G.SARAY'DA BIRAKABİLİRİM
"Kariyerini Sao Paulo'da bitirmek ister misin?" şeklindeki soruyu da yanıtlayan Brezilyalı, "Aslında bir seçim yapamam. Oynamaktan keyif aldığım bir kulüp ama şu an Galatasaray'a odaklandım. Belki de Galatasaray'da kariyerimi bitiririm" dedi.
10 GOL ATMAK İSTİYORUM
Bireysel hedefi hakkında da konuşan Maicon "Benim ilk hedefim her zaman o ligdeki en iyi defans oyuncusu olabilmektir. Ancak takımıma ileride yardımcı olmak da hoşuma gidiyor. Goller de attım. Genelde bir sezonda 3-4 gol atarım ama daha şimdiden Galatasaray'da buna ulaştım. Eşim bana bu sezon 10 gole ulaşıp ulaşamayacağımı soruyor. Açıkçası umudum var" açıklaması yaptı.
- 15 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:36
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Ozzy ve Cenk'i 1 puan kurtaracak
Toplam 7
Yorum
tarafkartal ozii düşüşte ama dün milli takım atak gollerinde cenk ve ozi vardı...
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Galatasaray'dan bedelli sermaye artırımı
Toplam 1
Yorum
Yeter be Batırdınız kabul edin bu takımı.. İnsanları kandırmayın artık..
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Ozi giderse Fortounis
Toplam 1
Yorum
bjk smokie :) lucas olmadı bari bunu alın gerçi tarz olarak oğuzhan vari biri ama bakalım güneş başka bişeye evrile bilir :)
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