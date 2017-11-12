 Hakan bırakıyor – Fotomaç – 12 Kasım 2017 ;
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HEPSİ
    12 Kasım 2017, Pazar
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    Hakan bırakıyor

    Hakan bırakıyor
    , yönetimin sözleşmesini feshetme teklifini kabul etmedi. 34 yaşındaki futbolcunun, futbol hayatına sarı-kırmızılı forma ile veda etmek istediği ve bu nedenle sezon sonuna kadar Galatasaray'da kalma kararı aldığı ifade edildi. , 11 yıldır Galatasaray forması giyiyordu.
    1. 12 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:19
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