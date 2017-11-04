Sarı-kırmızılı formayla ligin geride kalan 11 haftasına 4 gol sığdıran Brezilyalı yıldız oyuncu, bu alanda kariyer rekoru kırdı

Galatasaray'ın ligde oynadığı 11 maça da ilk 11'de başlayıp, 3-1 kazanılan Osmanlıspor maçında 1, 3-2 kazanılan Kardemir Karabükspor karşılaşmasında 2 ve 5-1 kazanılan Gençlerbirliği müsabakasında da 1 gole imza atan Maicon, Porto'daki 2011-2012 sezonu performansını geçmeyi başardı.

Portekiz Ligi'nde 2011-2012 sezonunu 20 maçta 3 golle tamamlayarak kariyerinin en skorer dönemini geçiren Maicon, Süper Lig'in 7. haftasında bu rekorunu egale ederken, 11. hafta Gençlerbirilği'ne attığı golle zirveye çıktı.

- Lig kariyerinde 17 golü var

Maicon Pereira Roque, profesyonel kariyerinde formasını giydiği 4 takımla lig maçlarında toplam 17 gol attı.

Brezilya'da Cruzeiro altyapısında yetişen ancak profesyonel anlamda ilk üst seviye lig maçlarını Nacional takımında oynamaya başlayan Maicon'un yıldızı, Porto'da parladı.

Nacional kariyerinde golü bulunmayan Maicon, Portekiz Ligi'nde Porto formasıyla 7 sezon geçirirken, ligde rakip fileleri 11 kez havalandırdı.

Tekrar 2016 yılında Brezilya'nın yolunu tutan Maicon, Sao Paulo formasıyla oynadığı lig müsabakalarında da 2 kez gol sevinci yaşadı.

Galatasaray'da 11 maçına 4 gol sığdıran Maicon'un lig kariyerindeki gol sayısı da 17'ye ulaştı.

Brezilyalı futbolcunun formasını giydiği takımlardaki lig performansı şöyle oldu: