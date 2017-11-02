 Deniz Türüç hamlesi! – Fotomaç – 02 Kasım 2017 ;
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HEPSİ
    02 Kasım 2017, Perşembe
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    hamlesi!

    Deniz Türüç hamlesi!

    Kulübünün 6 milyon euro bonservis bedeli talep etmesi nedeniyle 'a gelemeyen Deniz, Fenerbahçe karşısındaki performansıyla kendini hatırlattı. Hırvat teknik adam, “10 numara” tanımına uyan futbolcunun, kanatlardaki etkinliği ve sabit kalmamasını çok beğeniyor.

    yaz döneminde de istediği ama 'un 6 milyon euro fiyat biçmesinden dolayı alamadığı 'ü yeniden göz hapsine aldı. Sarı-kırmızılılar yeniden sarı-kırmızılı ekibin kapısını çalacak.

    Teknik direktör Igor Tudor'un son olarak Fenerbahçe karşısındaki futbolundan çok etkilendiği genç yeteneğin transferini ısrarla istediği bildirildi. Hırvat teknik adamın, 10 numara tanımına uyan 24 yaşındaki futbolcunun, kanatlardaki etkinliği ve belli bir pozisyonda sabit kalmamasını çok beğendiği ifade edildi.

    Ayrıca bu transferlerle beraber Galatasaray'ın kazancının çok yüksek olacağı öngörülüyor. Takımdaki sol ayaklı futbolcu eksikliğinin giderileceği ve yine kaliteli yerli futbolcu konusunda da nokta atışı yapılması planlanıyor.

    OLMAZSA SENEYE
    İddiaya göre, sarı-kırmızılı yönetimin devre arası olmasa bile gelecek sezon bu transfer için Kayseri yönetiminin kapısını çalacağı belirtildi.

    Galatasaray'ın yaz döneminde ilgilendiği Deniz Türüç, teklifi kabul etmesine karşın Kayserispor'un istediği 6 milyon euroluk bonservis bedeli transferi engellemişti. Sneijder sonrası büyük umutlarla transfer edilen Belhanda'dan şu ana kadar istediğini alamayan sarı-kırmızılılar, Deniz Türüç ile bu eksiği kapayabileceğini düşündüğü ifade edildi.

    1. 02 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 09:38
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