Deniz Türüç hamlesi!
Kulübünün 6 milyon euro bonservis bedeli talep etmesi nedeniyle Galatasaray'a gelemeyen Deniz, Fenerbahçe karşısındaki performansıyla kendini hatırlattı. Hırvat teknik adam, “10 numara” tanımına uyan futbolcunun, kanatlardaki etkinliği ve sabit kalmamasını çok beğeniyor.
Galatasaray yaz döneminde de istediği ama Kayserispor'un 6 milyon euro fiyat biçmesinden dolayı alamadığı Deniz Türüç'ü yeniden göz hapsine aldı. Sarı-kırmızılılar yeniden sarı-kırmızılı ekibin kapısını çalacak.
Teknik direktör Igor Tudor'un son olarak Fenerbahçe karşısındaki futbolundan çok etkilendiği genç yeteneğin transferini ısrarla istediği bildirildi. Hırvat teknik adamın, 10 numara tanımına uyan 24 yaşındaki futbolcunun, kanatlardaki etkinliği ve belli bir pozisyonda sabit kalmamasını çok beğendiği ifade edildi.
Ayrıca bu transferlerle beraber Galatasaray'ın kazancının çok yüksek olacağı öngörülüyor. Takımdaki sol ayaklı futbolcu eksikliğinin giderileceği ve yine kaliteli yerli futbolcu konusunda da nokta atışı yapılması planlanıyor.
OLMAZSA SENEYE
İddiaya göre, sarı-kırmızılı yönetimin devre arası olmasa bile gelecek sezon bu transfer için Kayseri yönetiminin kapısını çalacağı belirtildi.
Galatasaray'ın yaz döneminde ilgilendiği Deniz Türüç, teklifi kabul etmesine karşın Kayserispor'un istediği 6 milyon euroluk bonservis bedeli transferi engellemişti. Sneijder sonrası büyük umutlarla transfer edilen Belhanda'dan şu ana kadar istediğini alamayan sarı-kırmızılılar, Deniz Türüç ile bu eksiği kapayabileceğini düşündüğü ifade edildi.
- 02 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 09:38
-
''Hatalarımı söyleyin''
Toplam 12
Yorum
nejat olgun senin başlıbaşına varlığın bile bir hata.
-
İşte Şenol Güneş farkı
Toplam 8
Yorum
hagi10 biizmkilerde forvet çıkarttıp defans alırdı
-
Kafasında kırk tilki dolaşıyor
Toplam 2
Yorum
hagi10 futbol oynatmak bu kadar zor bişey değil. malzeme var çıkıp çatır çatır oynasınlar. futbolcuyuda strese sokma tudor bırak rahat oynasınlar
Deniz Türüç hamlesi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.