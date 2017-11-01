Tudor'dan '10'a özel görev
Galatasaray'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları devam ediyor. Teknik Direktör İgor Tudor bu karşılaşmada cezası sona eren Belhanda'ya özel görev verecek.
Belhanda'nın da Fenerbahçe mücadelesinde gördüğü karttan dolayı oldukça hırslı olduğu, antrenmanlarda temposunu arttırdığı ifade ediliyor. Bu sezon Galatasaray formasıyla 9 lig maçına çıkan Belhanda, ilk hafta Kayserispor filelerini havalandırmıştı. 3 de asist yapan yıldız oyuncu 2 sarı, 1 de kırmızı kart gördü.
- 01 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 13:44
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Yıldız futbolcudan flaş itiraf: Kendimi erkek gibi hissetmiyorum
Toplam 2
Yorum
fener kim olaki bu makat duşmanı çıkaramadık
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Yazıktır, ayıptır, günahtır
Toplam 12
Yorum
Erol Ultraaslan,selçuğa gösterdiğiniz tepkinin onda birini niçin yusuf namoğluna göstermiyorsunuz.
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Caner Erkin gerçeği...
Toplam 10
Yorum
Köyiçi Dinlenmesi ve kafasini dagitmasi sart. Dogru karar, zaten 6 maç cezasi var. Toparlan fisek.
Tudor'dan '10'a özel görev haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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