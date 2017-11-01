 Tudor'dan '10'a özel görev – Fotomaç – 01 Kasım 2017 ;
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    01 Kasım 2017, Çarşamba
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    'dan '10'a özel görev

    Tudor'dan '10'a özel görev

    Galatasaray'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları devam ediyor. Teknik Direktör İgor bu karşılaşmada cezası sona eren 'ya özel görev verecek.

    Feghouli ve N'diaye'nin yokluğunda 'dan orta sahada sorumluluk almasını isteyen , Faslı oyuncuyu bu maça özel olarak hazırlıyor. Hırvat teknik adam, Belhanda ile yaptığı özel görüşmede, ''Fenerbahçe maçı geride kaldı. Trabzonspor deplasmanında eksikliğini hissettik.Hücumda daha fazla sorumluluk almalısın sana güveniyorum.'' dediği öğrenildi. Taktik çalışmalarda Belhanda'dan Gomis'e daha yakın oynamasını isteyen Hırvat çalıştırıcı, ataklarda topun faslı oyuncuyla daha sık buluşturulması konusunda uyarılarda bulunuyor.

    Belhanda'nın da Fenerbahçe mücadelesinde gördüğü karttan dolayı oldukça hırslı olduğu, antrenmanlarda temposunu arttırdığı ifade ediliyor. Bu sezon Galatasaray formasıyla 9 lig maçına çıkan Belhanda, ilk hafta Kayserispor filelerini havalandırmıştı. 3 de asist yapan yıldız oyuncu 2 sarı, 1 de kırmızı kart gördü.
    1. 01 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 13:44
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