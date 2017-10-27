 ''Muslera için gelmeyin!'' – Fotomaç – 27 Ekim 2017 ;
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HEPSİ
    27 Ekim 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    '' için gelmeyin!''

    ''Muslera için gelmeyin!''

    Adı İngiliz kulübü Newcastle United ile anılan ve 10 milyon Euro civarında teklif yapılacağı konuşulan için kapıları tamamen kapadı!

    2021 yılına kadar mukavelesi uzatılan 31 yaşındaki file bekçisini kesinlikle göndermek istemeyen yöneticiler, "Hiç boşuna zahmet etmesinler, satılık değil" diyerek Muslera'nın taliplerine gözdağı veriyor.

    1. 27 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 08:14
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