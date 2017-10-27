''Muslera için gelmeyin!''
Adı İngiliz kulübü Newcastle United ile anılan ve 10 milyon Euro civarında teklif yapılacağı konuşulan Muslera için Galatasaray kapıları tamamen kapadı!
2021 yılına kadar mukavelesi uzatılan 31 yaşındaki file bekçisini kesinlikle göndermek istemeyen yöneticiler, "Hiç boşuna zahmet etmesinler, Muslera satılık değil" diyerek Muslera'nın taliplerine gözdağı veriyor.
- 27 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 08:14
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Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu toplanıyor
Toplam 1
Yorum
adalet Yapsanız ne olacak.Yapmasanız ne olacak.Aziz Yıldırımdan hesapmı sorabileceksiniz.Aziz ne derse kabul edeceksiniz.O kadar.
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Disiplin sevki dudak okuma ile yapılmadı!
Toplam 10
Yorum
Ertan Neyle yapılırsa yapılsın. Beşiktaşa yapıldı ve cezayı bindirdiler. Ne futbolcular ne küfürler yağdırdı. Bu adamlar o zaman neredeydi.
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TFF'den flaş hata! Tahkime gitmeden cezasını indirdiler...
Toplam 13
Yorum
selim Birde utanmadan bu yaziyi begenmedim butonuna basiyorsunuz ya...ne soylenirki.laf serefi ve hassiyeti olana soylenir.potuk 2 mac babel 1
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